Последние новости о ситуации вокруг Украины на 21 апреля 2022 года: Истерика Кислицы в Нью-Йорке, «Мистрали» из Осло для Киева, Одессе грозит провокация

С 24 февраля число украинских военных, которые сдались в плен в Донбассе, превысило три тысячи Фото: Александр КОЦ

Индийцы ценят оружие России

Индийские генералы ставят русское оружие выше западного. Российские системы вооружений лучше американских и европейских не только по стоимости, но и по эффективности и надежности. Два последних показателя подтвердили компании в Сирии и на Украине. Столь высокое мнение о продукции российского ВПК высказал генерал-майор армии Индии в отставке П. К. Сехгал. Генерал также напомнил, что индийские Вооруженные силы «уверенно эксплуатирует российское оружие в течение последних шести десятилетий».

Поток пленных увеличивается

С 24 февраля число украинских военных, которые сдались в плен в Донбассе, превысило три тысячи. Такие данные привел первый замглавы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов. Несмотря на прозвучавший накануне отказ засевших в «Азовстали» украинских силовиков сложить оружие, пятеро бойцов ВСУ все-таки смогли покинуть территорию металлургического комбината в Мариуполе. Они прочли листовки с призывами сдаваться в плен, которые военные ДНР разбрасывали с помощью агитационных снарядов над территорией завода-гиганта.

Кислица разбушевался в ООН

У Киева в Нью-Йорке есть постоянный представитель при ООН. Зовут его Сергей Кислица. Правоверный комсомолец перед поступлением на факультет международных отношений Киевского госуниверситета в 80-х был ярым интернационалистом и сторонником идей Маркса-Энгельса-Ленина (этот факт не упоминается ни на сайте МИДа, ни в википедии). Сейчас Кислица разносит в пух и прах Совбез ООН за то, что Организация в условиях российской спецоперации на украинской территории провела десяток заседаний, но «никак не повлияла ни на безопасность, ни на гуманитарную ситуацию». Отважный Кислица сучит ножками: «Неужели вы готовы свести роль Совета Безопасности в решении тяжелейшего кризиса на европейском континенте со времен Второй мировой только до обсуждений?» Он бы хотел изгнать Россию из Совбеза ООН, но пока выпускает только пар.

Викинги шлют «Мистрали» Киеву

Осло в рамках борьбы за демократию выслал Киеву 100 переносных ЗРК «Мистраль». «Их передача никак не отразится на оперативных возможностях нашей армии», - успокаивает сограждан министр обороны Бьорн Арильд Грам. Прежде зенитно-ракетные комплексы использовались на норвежском флоте, и их все равно планировали заменить. А тут такой случай подвернулся.

Эстонцы нашли деньги на беженцев и безопасность

Кабмин большой балтийской державы Эстонии одобрил дополнительный бюджет на сумму более 700 млн евро. Деньги пойдут на укрепление безопасности, прием украинских беженцев и кризисную помощь населению. Сколько именно достанется беженцам из незалежной, пока неясно, но большая часть средств пойдет на то, чтобы не зависеть от голубого топлива из России. То есть купят в складчину с Финляндией плавучий терминал для сжиженного газа, и будут жить счастливо. Но не очень долго.

Одессу ждет кровавая провокация

Украинские националисты готовят провокацию в Одессе, предполагая устроить кровавую бойню среди мирного населения. Об этом заявил постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер республики Георгий Мурадов. Он сообщил, что ему поступают тревожные сообщения от друзей из Одессы. Есть сведения, что националисты и наемники в российской военной форме готовят взрывы и расстрелы в жилых кварталах Одессы, чтобы затем в этом обвинить Россию. Сейчас идет сосредоточение танков вокруг города-порта, а в нем самом зафиксирован рост числа иностранных наемников.

Газ должен идти как положено

Госкомитет обороны ДНР переводит в госсобственность объекты системы газоснабжения на освобожденных территориях, принадлежавшие украинским собственникам. Этот перевод пройдет «без компенсации собственникам стоимости таких объектов». Прекращаются обязательства по договорам пользования и право собственности юридических и физических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Украины. За нас, за вас и за газ!

ВСУ покинули Рубежное

Войска РФ взяли под контроль город Рубежное в ЛНР. Вот что сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Как мы и ожидали, город Рубежное Луганской Народной Республики перешел под окончательный контроль российских войск». Он добавил, что наши знамена реют над городом, войска основались в населенном пункте и приступили к наведению порядка и поддержке жителей.

Канада машет платочком

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сделал вид, что не знает, сколько канадских граждан готовы сложить свои головы в «Азовстали». Но выразил готовность Оттавы помогать всем согражданам, которых занесло на Украину. При том подчеркнул, что Канада не размещает в незалежной действующих военных, но заявил, что отдельные граждане там есть. Трюдо признал ограниченные возможности правительства по поводу оказания помощи на местах. То есть на укроканадцах, что в Мариуполе сидят, в стране кленового листа уже поставили крест?