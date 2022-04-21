Военная спецоперация на Украине 21 апреля 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 апреля 2022 года.

Страны Североатлантического альянса, наращивая поставки вооружения Киеву, пытаются затянуть активную фазу военной спецоперации на Украине, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. По ее словам, Киев с начала спецоперации привлек на свою сторону около 7 тысяч иностранных наемников из 63 стран.

Вооруженные силы России уничтожили за период специальной военной операции на Украине 140 самолетов и 106 вертолетов, а также около 500 украинских беспилотников.

На Донбассе обязательно настанет мир благодаря действиям России, выразил уверенность российский лидер Владимир Путин. Президент РФ подчеркнул, что государство добьется нормализации жизни населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Это одна из главных целей специальной военной операции на Украине.