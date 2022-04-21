Капитан Бочкарев уничтожил с разведгруппой зенитно-ракетный комплекс.

Старший лейтенант Сергей Липченко и Капитан Глеб Бочкарев

Минобороны России продолжает знакомить читателей «Комсомолки» с наградными листами на наших отважных военнослужащих, которые ежедневно показывают свое ратное мастерство.

ПРОВЕЛ ТАНКОВУЮ РОТУ ЧЕРЕЗ МИННОЕ ПОЛЕ

Старший лейтенант Андрей Митяшин.

«Танковая рота под командованием старшего лейтенанта Андрея Митяшина в составе батальонно-тактической группы мотострелкового полка наступала на позиции украинских националистов. В районе одного из населенных пунктов экипаж старшего лейтенанта Митяшина под массированным артиллерийским обстрелом и сосредоточенным огнем противника по танкам, сходу атаковал обороняющихся украинских радикалов. Умело маневрируя через противотанковые заграждения и минные поля противника, экипаж Андрея Матяшина уничтожил 1 танк, 1 бронетранспортер, 1 автомобиль с боеприпасами противника. В бою система управления огнем танка была повреждена, но экипаж старшего лейтенанта Митяшина продолжал выполнять огневые задачи вручную вплоть до уничтожения до отступления сопротивляющихся боевиков. В результате грамотных действий старшего лейтенанта Митяшина были созданы условия для освобождения населенного пункта из-под контроля вооруженных формирований националистов».

Старший лейтенант Андрей Митяшин

ОБЕСПЕЧИЛ ПЕРЕПРАВУ КОЛОНН

Старший лейтенант Сергей Липченко.

«Командир инженерно-дорожной роты старший лейтенант Сергей Липченко вместе подчиненным подразделением выполнял задачи по инженерному обеспечению наступления российских Вооруженных Сил в направлении одного из населенных пунктов. Несмотря на непрекращающийся артиллерийский обстрел подступов к реке Сергей лично вместе со своей ротой навел мостовую переправу через реку, чем обеспечил переправу колонн российских подразделений для дальнейшего наступления. В ходе форсирования подразделениями водной преграды в условиях нанесения противником минометных ударов Сергей быстро производил замену поврежденных элементов переправы, что способствовало недопущению снижения темпа перемещения подразделений на другой берег. В результате смелых и самоотверженных действий старшего лейтенанта Сергея Липченко подразделения своевременно без снижения темпов наступления преодолели водную преграду и развили наступление на позиции украинских радикалов».

УНИЧТОЖИЛ ЗЕНИТНО-РАКЕТНЫЙ КОМПЛЕКС

Капитан Глеб Бочкарев.

«В ходе выполнения специальных задач группа российских военнослужащих под руководством капитана Глеба Бочкарева в районе одного из населенных пунктов, подконтрольных украинским боевикам, обнаружила стартовую позицию зенитного ракетного комплекса противника с четырьмя ракетами в готовности к пуску с боекомплектом к нему, а также машины управления и другую военную технику. Позиции установки тщательно охранялись вооруженными националистами, значительно превосходящими числом российских военных. Грамотно используя рельеф местности, благодаря высокому уровню тактической подготовки, Глеб организовал оперативное подавление огневых позиций боевиков, после чего нанес сосредоточенный огневой удар по основным силам националистов. Группа националистов, пытаясь перегруппироваться для отражения атаки российских военнослужащих, понесла большие потери и была вынуждена отступить, оставив вооружение. В результате мужества, отваги и героизма, проявленного капитаном Глебом Бочкаревым, была предотвращена возможность атаки российских авиационных средств».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Военная техника механизированной колонны, что примет участие в Военном параде на Красной площади 9 мая 2022 года, начала передислокацию с тренировочной площадки в подмосковном Алабине на временную площадку, расположенную в районе Печатники Юго-восточного административного округа города Москвы.

В составе колонн более 100 единиц боевой техники: бронированные автомобили «Тайфун», РСЗО «Торнадо-Г» на базе автомобиля «Урал», ракетные комплексы «Искандер», зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», роботизированные комплексы «Уран-9», автономные пусковые установки ракетного комплекса «Ярс», специализированные автомобили технического обеспечения и обслуживания.

Протяженность их марша до Москвы составит 88 километров.

- Гусеничная техника будет перемещена в город Москву железнодорожным транспортом. Участвующие в Военном параде танки Т-34 и «Армата» будут перевезены на временную площадку на автомобильных тралах этой ночью. Сопровождение колонн и соблюдение безопасности по маршруту движения обеспечивают патрульные наряды ГИБДД города Москвы и Московской области, а также экипажи Военной автоинспекции, - уточнили в Минообороны России.

В оставшиеся до парада дни во временном парке техника пройдет тщательную техническую подготовку, покраску в установленные цвета, а также на нее будет нанесена праздничная символика Дня Победы.