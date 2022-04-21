Ольга Бузова пришла на концерт к детям без нижнего белья

Ольга Бузова. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве прошла церемония награждения премии «Золотой хит». Телеканал Music Box Gold собрал на одной сцене и признанных звезд, и юных артистов – участников конкурса «Ты звезда!» По красной дорожке прошли многие российские знаменитости: Лариса Долина, Жасмин, Сергей Зверев, Денис Клявер, Катя Лель, Владимир Левкин и другие. Но самым ярким оказался выход Ольги Бузовой. Звезда «Дома-2» выбрала для премии весьма провокационный наряд.

Ольга предстала перед фотографами в длинном красном платье с глубоким декольте до самой талии и с пикантным разрезом от бедра. Образ поющей телеведущей дополнили красная шляпа и сапоги-чулки в тон. Под платьем Ольги явно не угадывалось нижнего белья – по крайней мере, бюстгальтера под ним точно не было. При этом Бузову нисколько не смутил тот факт, что она пришла на мероприятие, в котором участвовали дети.

Звезда «Дома-2» выбрала для премии самый провокационный наряд. Фото: соцсети.

Позируя перед камерами, Ольга рассказывала журналистам о своих отношениях с бывшими возлюбленными.

- Я считаю, что дважды в одну реку войти невозможно, - сообщила Бузова. – Например, есть прекрасный, потрясающий, просто идеальный мужчина, с которым у меня были отношения, но мы расстались. И теперь постоянно говорим друг другу: «Что же мы были такие дураки? Почему мы свою любовь не сберегли?» Потому что мы расставлюсь, любя.

Ранее Ольга жаловалась подписчикам, что она поправилась из-за командировок в Белоруссию. Ее выбрали членом жюри белорусской версии шоу X-Factor, и она регулярно ездила в Минск на съемки. Бузова призналась, что обожает драники со сметаной, вот и набрала несколько лишних кило. Затем поющая телеведущая получила травму руки и не могла полноценно заниматься спортом. А когда она угодила в больницу, то ей кололи гормональные препараты, из-за которых она опять набрала несколько кило. Но теперь Ольга восстановилась после травмы и твердо намерена расстаться с лишним весом.

- Вы готовы через месяц увидеть меня в идеальной форме? Не надо ждать понедельника, чтобы начать! Я беру себя в руки - кто со мной? Мне надо сбросить 7 кг и вернуть форму! — написала Бузова в своем Telegram-канале. - Вес так быстро приходит, а уходит медленно. Но я взяла себя в руки, и теперь у меня есть цель.

Сжигать калории Ольга решила своим любимым способом – танцуя у шеста. Год назад Ольга Бузова призналась, что у нее появилась новая страсть – танцы на пилоне. Теперь она записалась в студию, где осваивает эротичные позы на танцполе.