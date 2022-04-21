Атакующий Макрон и спокойная Ле Пен: Во Франции прошли теледебаты кандидатов в президенты

Кандидаты второго тура президентских выборов во Франции пришли на теледебаты. Фото: REUTERS

В преддверии второго тура президентских выборов, который состоится во Франции 24 апреля, действующий президент страны Эмманюэль Макрон и лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен встретились лицом к лицу на теледебатах.

Двухчасовой прямой эфир собрал рекордную аудиторию: каждый третий взрослый француз следил за полемикой в студии.

Макрон атаковал, Ле Пен была спокойной и уверенной в себе.

Президент начал с обвинений в адрес соперницы: по его мнению, она «зависит от российской власти». Макрон поставил Ле Пен в вину признание ею легитимности вхождения Крыма в состав России. Она парировала: «Я абсолютно и полностью свободна в своих мнениях. А защищаю только Францию».

Затем Макрон стал обвинять Ле Пен в том, что она хотела бы вывести Францию из Евросоюза. Ей пришлось парировать критикой в адрес действующего правительства, планирующего повысить планку пенсионного возраста.

Поругались они также при обсуждении уровня безработицы и планов Франции в аспекте ее участия в глобальных проектах, связанных с изменением климата.

Ле Пен «уколола» Макрона: «Вы понаставили повсюду ветряные турбины, кроме единственного места на побережье – там, где у вас есть дом».

Как и положено, финал дискуссии закончился настоящим скандалом: стороны устроили настоящую битву вокруг религиозной символики. Ле Пен выступает за запрет на ношение хиджабов, заявляя, что «это униформа, навязанная исламистами». Макрон обвинил соперницу в том, что такой запрет спровоцирует во Франции гражданскую войну.

Дебаты пока не увеличили разрыв между кандидатами: согласно результатам самых последних опросов, за Макрона во втором туре планируют проголосовать 53% избирателей, за Ле Пен – 47%.