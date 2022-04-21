В Германии из-за антироссийских санкций рекордно подорожало топливо

Протестный плакат против роста цен на топливо на грузовике в Германии. Фото: REUTERS

Немецкие аналитики сообщают, что цены на топливо в годовом выражении еще никогда так сильно не поднимались, как в марте этого года.

Бить тревогу начало Федеральное статистическое управление, которое опирается на данные своих исследований за последние 50 лет.

В среднем топливо для автомобилей подорожало на 47,7%, в том числе на дизель на 62,6%, а на бензин марки Super – на 41,9%. Сильнее же всего подпрыгнул в цене мазут, используемый в качестве топлива для котельных установок и промышленных печей – здесь годовой рост стоимости составил аж 144%.

Нефтяные кризисы в 70-80-х годах прошлого века привели к подорожанию топлива в Германии в среднем на 30%, а мировой кризис 2008-2009 годов – и того меньше.

Рост цен на топливо закономерно потянул за собой все и прежде всего продукты питания, а также товары повседневного спроса.

В ФРГ отмечают, что хуже всего приходится бедным семьям.

– Аналитики из Фонда имени Ханса Бёклера отмечают, что больше всего от этого пострадали семьи с детьми, имеющие низкие доходы. Значительную часть расходов таких семей составляют траты на продукты питания, которые подорожали особенно сильно, – сообщается в немецких СМИ.

По мнению экспертов, расходы для семей с двумя детьми только в марте выросли почти на 8%. И это далеко не предел.