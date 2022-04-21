Из-за глобального потепления сезон цветения сакуры в Японии начался гораздо раньше

Для японцев наблюдение за цветением сакуры - ханами – это важный ритуал, символизирующий приход весны. Фото: REUTERS

Японские ученые обеспокоены тем, что из-за резких температурных колебаний сакура, на цветение которой каждую весну любуются миллионы японцев и иностранных туристов, может стать национальной проблемой. Дело в том, что из-за потепления деревья начинают цвести раньше и вразнобой. Таким образом знаменитый сезон цветения сакуры может исчезнуть из календарей.

В 1960-х годах сакуры в Японии начинали цвести в последние дни марта. В этом году пик цветения пришелся уже на 26-е число. И это самый ранний показатель за всю долгую историю наблюдения, первая запись в которой датируется 812 годом.

- Перед цветением сакуры, каждый бутон должен созреть в период зимних, холодных температур, - объясняет метеоролог Йоши Накамура. – Только так он превратится в красивый цветок. Из-за глобального потепления холодов в Японии больше нет, а в будущем, когда зимние температуры еще больше повысятся, вишневые деревья могут и вовсе перестать цвести.

Эта ситуация беспокоит многих японцев, для которых наблюдение за цветением сакуры - ханами – это важный ритуал, символизирующий приход весны.

- Сакура глубоко укоренилась в японской культуре, - продолжает Накамура. - Однако из-за человека сезон цветения сакуры уже не тот, что был 50 лет назад.

И, по мнению ученых, это только начало конца.

- Отсутствие цветов на деревьях или ничтожно малое количество распускающихся бутонов – уже повсеместное явление в садах южного острова Кюсю.