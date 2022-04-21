В Берлине возбуждено более 200 дел из-за преступлений против русскоязычных горожан

Полиция Берлина зафиксировала 16 случаев вандализма в отношении советских мемориалов, расположенных в столице Германии. Фото: CLEMENS BILAN/ЕРА/ТАСС

По сообщениям берлинской полиции, на данный момент в производстве находится более 200 дел, касающихся преступлений против русскоговорящих жителей Германии. Чаще всего речь идет об оскорблениях и порче имущества, но есть и отдельные случаи насильственных действий в отношении таких людей.

По заверениям немецких правоохранителей, рост числа нападений на русскоязычных напрямую связан с проведением российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

Согласно статистике, чаще всего агрессивной стороной в подобных инцидентах выступают либо украинские беженцы, либо мигранты, приехавшие в ФРГ с территории Украины ранее.

Кроме того, начиная с 24 февраля полиция Берлина зафиксировала 16 случаев вандализма в отношении советских мемориалов, расположенных в столице Германии. Неизвестные обливают памятники краской, рисуют на них нацистскую символику, пишут различные лозунги.

В связи с этим столичные правоохранители были вынуждены ввести усиленное патрулирование в Трептов-парке, в котором находится один из самых известных на территории Германии советских военных мемориалов и знаменитая скульптура Воина-освободителя с девочкой на руках.