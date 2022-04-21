Меган Маркл попыталась поддержать Украину и опозорилась

Меган Маркл с мужем принцем Гарри. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Впервые оказавшись в Великобритании после отказа от королевских титулов и бегства в США, жена принца Гарри, Меган Маркл, среди прочего побывала на мероприятии, на которое были приглашены члены семей участников Игр непобежденных (Invictus Games).

Эти международные мультидисциплинарные спортивные состязания проводятся для бывших и действующих военных, ставших инвалидами на службе. Инициатором проведения Игр в 2014 году стал принц Гарри. Участники соревнуются в гребле на тренажерах, волейболе сидя и баскетболе на колясках.

На встрече Маркл протянули лист бумаги, который был раскрашен в цвета украинского флага. Продемонстрировав свою необразованность, Меган положила нарисованный флаг вверх ногами – желтой полосой вверх – и вывела на нем слово «мир».

Меган Маркл несколько запуталась в цветах украинского стяга.

Украинские стяги, синяя горизонтальная полоса в которых расположена над полосой желтого цвета, сейчас часто можно увидеть в Европе, но герцогиня, похоже, не особо вглядывается в эти элементы декора и вообще плохо представляет себе современные реалии. Хотя на протяжении последних недель Маркл не раз выражала свою тревогу по поводу происходящего на Украине.

Снимки титулованного конфуза обошли все мировые СМИ. Их сделал модный фотограф Крис Аллертон, снимавший свадьбу Гарри и Меган, а также тайные церемонии крещений их детей.