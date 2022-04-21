Минобороны показывает, как расчеты РСЗО "Смерч" уничтожают грузы с новой техникой для украинских националистов

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» в ходе специальной военной операции на Украине работают по целям, которые удалены до 120 километров.

На видеокадрах Минобороны совершенно реальная боевая ситуация: разведчики обнаружили на территории замаскированного аэродрома подразделения Вооруженных сил Украины груз военного назначения с боеприпасами, военной техникой и вооружением для снабжения группировки войск. Возможно, даже иностранной.

К наблюдению за грузом подключили беспилотник. Он подтвердил координаты цели.

Расчет реактивной установки залпового огня «Смерч» загрузил ракеты и выдвинулся на огневую позицию. Военнослужащие произвели точные расчеты положения цели и произвел залповый пуск.

- После выполнения боевой задачи пусковые установки на максимальной скорости покинули укрытия, заняли новые пусковые позиции, отработали новые пуски по целям и сразу осуществили смену позиции, - сообщили в Минобороны.

Все поставленные цели были уничтожены ракетчиками. Разведка подтвердила, что удар пришелся с ювелирной точностью.

Дивизион РСЗО «Смерч» постоянно меняет дислокацию и продолжает уничтожать ракетами командные пункты, склады с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами (ГСМ), узлы связи, средства противовоздушной обороны (ПВО) и другие важные цели, находящиеся на большом удалении.

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