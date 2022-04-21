Что делать, если травят в Сети

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Зашел в Сеть — считай, попал под удар: оскорбить может любой. Анонимно, и — для оскорбляющего — безопасно. А вот люди, которым ни за что, ни про что «прилетело», страдают, часто даже обращаются к медикам.

С блокировкой иностранных соцсетей обидчиков стало меньше, но это не значит, что мы от них ограждены. Ведь травля встречается в сообщениях на электронную почту, в мессенджерах, SMS, ТГ-каналах и на форумах. Агрессор может «выпрыгнуть» на вас в сети буквально повсюду.

Одним словом, раньше мы боялись за своих детей, что их могут затравить и испортить жизнь, сейчас впору переживать за свою психику.

ЧЕМ ОПАСЕН КИБЕРБУЛЛИНГ

Эксперты Роскачества поясняют: с угрозами и травлей в реальной жизни проще бороться, потому что обидчик известен, но у кибербуллинга есть свои неприятные особенности.

1. Анонимность.

Даже если оскорбитель использует в своем профиле имя и фото, похожие на настоящие, это не значит, что они принадлежат ему. Для сетевого троллинга и рассылки угроз могут быть созданы фейковые аккаунты, мало чем отличимые от настоящих. Анонимность - это безнаказанности.

2. Скорость распространения информации.

Буллер может переходить из одной соцсети в другую, менять аккаунты, использовать как личные сообщения, так и публичные записи.

3. Слишком много незнакомцев.

Травля может вестись как против вас, так и против ваших взглядов и убеждений. Получать угрозы и оскорбления можно и от незнакомых людей, если ваши жизненные позиции кому-то не нравятся. В таком случае вычислить преследователей тем более сложно, ведь вы даже не знали об их существовании до начала травли.

КАК ПРЕСЕЧЬ КИБЕРБУЛЛИНГ: 5 ДЕЙСТВЕННЫХ СПОСОБОВ

Игнорирование обидчика может вызвать обратный эффект, когда он только увеличит поток оскорблений и троллинга. Но есть и другие способы борьбы с издевательствами.

1. Установите высокие параметры конфиденциальности на своих страницах в соцсетях.

Скрывайте свою страницу от тех, с кем вы не находитесь в друзьях, не давайте право комментировать незнакомым людям ваши фото и записи, запретите возможность вас «тэгать» и писать что-то у вас на стене. У каждой соцсети и мессенджера есть свои тонкости настройки, но в целом они везде схожи.

2. Жалуйтесь на оскорбительный контент.

Все социальные сети и платформы теперь снабжены возможностью пожаловаться как на отдельную запись, видео или фото, так и на комментарии. Указывайте причину жалобы: оскорбляющий контент, экстремизм, порнография, призывы к насилию и другое.

3. Не стесняйтесь обращаться в Роскомнадзор.

Это особенно актуально, если кто-то выложил ваши персональные данные в публичный доступ. Это прямое нарушение закона и держатель сайта с этой информацией должен ее удалить. Форма обращения есть на сайте Роскомнадзора или в приложении этого ведомства.

4. Тщательнее следите за содержимым контента, которым вы делитесь в Сети.

Необдуманное выкладывание интимных фото, репосты, сделанные импульсивно, могут быть использованы против вас недоброжелателями. Чтобы не давать повода потенциальным буллерам, следите за цифровой гигиеной и не оставляйте нежелательных цифровых следов.

5. Обращайтесь в правоохранительные органы, если вам угрожают или вымогают деньги.

Грубые комментарии могут показаться невинными шалостями в сравнении с прямыми угрозами или открытым вымогательством. Вы сами можете не вычислить обидчика, но это не значит, что он не оставляет за собой цифровой след. Сообщения, звонки и комментарии приходят с определенных аккаунтов и номеров, которые при сегодняшнем развитии технологий могут быть вычислены очень быстро. Что можете сделать вы:

* сохраняйте все номера, с которых вам звонили с угрозами;

* делайте скриншоты комментариев и переписки;

* делитесь угрозами и шантажирующими письмами с близкими, чтобы они могли позже подтвердить преступные действия против вас.

Все это позднее послужит доказательством в суде. При обращении в полицию описывайте все подробности, прилагайте нотариально заверенные скриншоты, привлекайте свидетелей.

Помните, что, к сожалению, полностью защитить свое виртуальное пространство от деятельности кибербуллеров невозможно. Но можно затруднить обидчикам доступ на свою страницу и всегда дать отпор оскорбителям.

КОМПЕТЕНТНО

Как наказать обидчика

- Если вами было принято решение наказать обидчика, в соответствии с законодательством возможны два варианта: обратиться с заявлением в правоохранительные органы или с исковым заявлением в суд. Допускается использование обоих способов одновременно, - поясняет Анастасия Селиванова, юрисконсульт отдела корпоративной практики и судебной работы. - В случае отказа в полиции, у вас есть возможность обжаловать данное решение в прокуратуре или в суде. В качестве доказательств и подтверждения кибербуллинга необходимо предоставить аудио- или видеозапись инцидента, сделанную на диктофон или сотовый телефон. Важно: скриншот или распечатку оскорбления обязательно необходимо заверить нотариально.

ВАЖНО

На какие статьи закона ссылаться, чтобы прекратить издевательства

Отдельной меры ответственности за кибербуллинг в российском законодательстве не существует. Но распространенным видом ответственности за кибербуллинг, согласно судебной практике, является привлечение к административной ответственности по статье 5.61. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ). Из данной статьи следует, что административную ответственность в виде штрафа можно получить за совершение оскорбления с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет».

К ответственности за кибербуллинг можно привлечь и по следующим статьям:

Клевета (статья 129 УК РФ);

Неприкосновенности частной жизни (статья 137 УК РФ);

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (статьи 119 УК РФ);

Доведении до самоубийства (статья 110 УК РФ);

Оскорбление (ст. 5.61 КоАП РФ);

Вымогательство и шантаж.