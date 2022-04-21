Фермеры из города Токмак не могут понять, в чем провинились куры перед Зеленским

Развалины здания птицефабрики на окраине города Токмак. Фото: Министерство обороны РФ

Украинские военные похоже сводят какие-то личные счеты с жителями Запорожской области. Никто не может понять, почему им не дает покоя фермерские хозяйства на окраине города Токмак. На этот раз украинская ракета "Точка-У" ударила по птицефабрике.

- Была дома – это было уже окончание рабочей смены, - рассказывает журналистам руководитель подразделения птицеводческого комплекса Людмила Мартынюк. - Живу в совхозе за 13 километров отсюда. Услышала взрыв и мне позвонил начальник охранной службы, сказал, что у нас на площадке. С мужем сюда приехала, подъехали руководители учреждения. Взрывом уничтожен санпропускник. Корпуса не пострадали, механические клапана только. Ущерб я даже не могу передать какой. Огромный. Мы в ближайшее время перевезем птицу в более спокойное место на другую площадку. Освободим это место под реконструкцию".

В Минобороны заявили, что удар по птицефабрике имеет все признаки военного преступления.

- Удар был нанесен тактическим ракетным комплексом «Точка-У» ВСУ по зданиям предназначенными для обеспечения работы частного птицеводческого комплекса. Дотла сгорело несколько единиц автомобильной техники, использовавшейся для обеспечения работы птицефабрики. Также нанесен ущерб близлежащим жилым домам, риску подвергнуты жизни мирных граждан, - сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве отметили, что несколькими днями ранее в населенном пункте Токмак ударом тактического ракетного комплекса "Точка-У" вооруженных сил Украины были разрушены складские помещения, принадлежавшие одному из фермерских хозяйств и повреждены близлежащие жилые постройки.

Отметим, что украинские военнослужащие все чаще подвергают риску жизни гражданских лиц. Часто они это делают намеренно, чтобы впоследствии обвинить в жертвах российских военнослужащих.

Следственный комитет России во взаимодействии с правоохранительными органами Донбасса и другими оперативными службами зафиксируют следы противоправных действий Вооруженных сил Украины (ВСУ), связанных с обстрелами города Шахтерск.

Средствам противовоздушной обороны Шахтерска удалось перехватить ракету, выпущенную силами ВСУ. Обломки ракеты упали в жилом районе. По предварительным данным, в результате противоправных действий украинских силовиков погиб ребенок, трое взрослых мирных жителей и еще один ребенок пострадали.

Сейчас следователи устанавливают должностных лиц, ответственных за организацию этого преступления.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минобороны России демонстрирует работу российских военных врачей из состава медицинского отряда специального назначения (МОСН). Они оказывают помощь и проводят лечение как российских, так и пленных украинских военнослужащих, нуждающихся в медпомощи.

В военном ведомстве отмечают, что на кадрах военный госпиталь, развернутый на базе одного из лечебных учреждений Луганской Народной Республики. Его медики обеспечены всем необходимым оборудованием для проведения хирургических операций и лечения ранений и травм различной тяжести. В госпитале оборудованы палаты постоянного содержания, отделение реанимации и интенсивной терапии, рентген, перевязочные и хирургические кабинеты.

- Украинские военнослужащие находятся под круглосуточным присмотром российских военных специалистов медицинской службы, обеспечиваются трехразовым питанием и необходимым уходом, - отмечают в Минобороны.

Кстати, военным врачам помогают гражданские медицинские сотрудники и волонтеры.