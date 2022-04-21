Минобороны: за сутки нанесены удары по 1001 военному объекту Украины

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков Фото: Министерство обороны РФ

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил на брифинге о значительном продвижении российских войск на Донбассе.

- Подразделения российских Вооруженных Сил и Народной Милиции Луганской Республики взяли под полный контроль населенный пункт Кременная, превращенный украинскими националистами в укрепрайон. В результате стремительных и слаженных действий штурмовых отрядов удалось избежать серьезных разрушений объектов городской инфраструктуры и жилых домов, - заявил Конашенков.

Генерал-майор отметил, что оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражены 20 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники в районах населенных пунктов Шнурки, Новониколаевка, Александровка.

В тоже время ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесены удары по 1001-му военному объекту Украины. Поражены

58 пунктов управления, 162 огневые позиции украинской артиллерии, а 771 опорный пункт и районы скопления живой силы и украинской военной техники в 17 населенных пунктах.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Следственный комитет России возбудил новые уголовные дела по фактам массированных обстрелов населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик.

По версии следствия, 19-20 апреля 2022 года украинскими националистами были обстреляны объекты гражданской инфраструктуры в городах Рубежное, Первомайск, Новоайдар, а также населенных пунктах Калиново и Голубовское Попаснянского района Луганской Народной Республики. В поселке Новойдар обнаружена хвостовая часть ракеты системы залпового огня. Кроме того, в лечебное учреждение за медицинской помощью обратился мирный житель, получивший ранения 17 апреля в результате обстрелов украинскими силовиками города Рубежное Луганской Народной Республики.

В Донецкой Народной Республике при аналогичных обстоятельствах были обстреляны города Горловка, Донецк, Макеевка и Мариуполь, а также населенные пункты Урожайный, Минеральное и Виноградное. В результате обстрела Донецка ранение получили двое граждан, не участвующих в конфликте. В Мариуполе погиб один мирный житель, еще двое получили ранения. Также ранен житель поселка Урожайный и двое жителей Минеральное. В селе Виноградное обнаружены тела двух граждан, личности которых пока не установлены. В Горловке повреждены объекты инфраструктуры. Также следствием установлены данные семи человек, в том числе одного несовершеннолетнего, которые обратились за медицинской помощью в результате получения ранений в период обстрелов Донецка с 13 марта по 19 апреля, и двоих жителей Волновахи, раненных в марте.

Следственным комитетом будет продолжена работа по фиксации всех преступлений киевского режима. Лица, причастные к их совершению, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности.

БОЕВАЯ СВОДКА

Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов над 11 населенными пунктами. А над районом Донецкое в воздухе сбита украинская тактическая ракета «Точка-У».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

140 - самолетов.

106 - вертолетов.

511 - беспилотных летательных аппаратов.

254 - зенитных ракетных комплекса.

2410 - танков и других боевых бронированных машин.

262 - установки реактивных систем залпового огня.

1046 - орудий полевой артиллерии и минометов.

2259 - единицы специальной военной автомобильной техники.