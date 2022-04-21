Владимир Путин отменил штурм «Азовстали»: «Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей»

Министр обороны России рассказал президенту о ситуации на Украине. Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал президенту, как прошел штурм украинского Мариуполя. Таких подробностей о спецоперации мы еще не слышали.

ГОРОД ПРЕВРАТИЛИ В КРЕПОСТЬ

- В 2014 году киевский режим объявил город фактически временной столицей Донецкой области, за восемь лет превратив его в мощный укрепрайон. В городе хранились боеприпасы, армейское топливо, еда. Порт и фарватер были заминированы. В город стянули много военной техники: танков, систем залпового огня Смерч и Ураган, - перечислил глава армии.

Шойгу добавил, что в Мариуполе стояли и Точки-У с дальностью обстрела 120 километров. То есть, Украина могла атаковать и Таганрог, и Ростов-на-Дону – полета ракет хватило бы.

ПРИКРЫВАЛИСЬ МИРНЫМИ ЖИТЕЛЯМИ

- В ходе освобождения города более четырёх тысяч уничтожены, 1478 сдались в плен, оставшаяся группировка – более двух тысяч – блокирована в промзоне завода «Азовсталь», - доложил министр.

До начала штурма в городе было 8100 украинских солдат.

- Практически все жилые дома превратили в долговременные огневые точки. На первых этажах устанавливалась бронетехника и артиллерия, а на верхних этажах – снайперы. Отдельные отряды – с противотанковыми ракетами. На средних этажах и в подвалах собирали всех жителей, превращая их в живой щит. Удерживались и на средних этажах, и в подвалах, - сообщил Шойгу.

Глава Минобороны рассказал, что украинская армия прикрывалась мирными жителями, отступая с позиций: «Это было буквально четыре дня назад, когда припортовый район освобождался и с высоток они практически всех выгнали на улицы, для того чтобы самим скрыться, оставляя за собой сплошные разрушения».

ТЕПЕРЬ МЫ ЭВАКУАЦИЮ СНИМАЕМ НА КАМЕРЫ

Каждый день с 21 марта мы открывали в Мариуполе гуманитарные коридоры, чтобы иностранцы и мирные жители могли эвакуироваться. Всем защищающимся военным предлагалось сдаться. Мы заранее оповещали об этом главные международные организации: ООН, ОБСЕ, Красный Крест.

- В какой-то момент даже требовали их присутствия, дабы соблюсти все гуманитарные правила в этой части, насколько это было возможно при постоянном ведении огня как раз из Мариуполя нацбатами и вооружёнными силами Украины, - объяснил Шойгу.

- Нам удалось из Мариуполя эвакуировать 142711 мирных граждан. Освобождены все заложники, находившиеся в морском торговом порту, включая экипажи морских судов, у которых те, кто захватывал их, уничтожили все системы связи, для того чтобы они не могли ни с кем связаться, - добавил он.

Сейчас Мариуполь находится под полным контролем российской армии, а завод «надежно заблокирован». Население начало возвращаться в город.

С 14 до 16 часов объявляется режим тишины, чтобы все гражданские, если они остались на "Азовстали", могли эвакуироваться. Для них приготовлены 90 автобусов, 25 машин скорой помощи.

- Памятуя о том, что постоянно всё это искажается, мы установили камеры, и шла практически прямая трансляция сюда, в наш центр управления, - доложил министр.

И МУХА НЕ ПРОЛЕТИТ

В конце доклада Шойгу заявил, что армии надо три-четыре дня, чтобы взять «Азовсталь».

- Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить, - ответил президент.

- Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела, - скомандовал Путин.

Российский лидер добавил, что оставшимся в «Азовстали» надо еще раз предложить сдаться. Им гарантируют жизнь и достойное обращение, все раненые получат уход врачей.

ПАМЯТНИКИ ГЕРОЯМ

- Завершение боевой работы по освобождению Мариуполя – это успех. Поздравляю вас. Передайте слова благодарности в войска, - сказал глава страны, уточнив, что все отличившиеся получат награды.

В конце Путин сообщил, что погибшим могут установить и памятники.

- Нужно подумать об увековечивании памяти тех наших товарищей, кто проявил действительно героизм и пожертвовал своей жизнью для мирной жизни наших людей на Донбассе и для обеспечения мирной жизни и существования самой России, мирного существования нашей страны, - указал президент. Официальное поручение будет дано и Минобороны и Администрации президента.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 21 апреля 2022: прямая онлайн-трансляция

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