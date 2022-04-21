Раскрыты доходы тяжелобольного Вячеслава Зайцева: таких сумм не ожидал никто

Модельер Вячеслав Зайцев. Фото: Иван МАКЕЕВ

Имя знаменитого кутюрье Вячеслава Зайцева в последние годы чаще упоминалось в скандальных новостях: то на страдающем болезнью Паркинсона модельере зарабатывали в ТикТоке, то его Дом домы сотрясали громкие разбирательства. Одно время детище модельера, которому он отдал 40 лет жизни, оказалось на грани банкротства: площади распродавали, сотрудников увольняли без заработной платы, а столичные власти засыпали суды исками о взыскании многомиллионных просрочек за аренду.

К счастью, тяжелые времена, похоже, позади: в начале года Вячеслав Михайлович объявил о грандиозных переменах в Доме моды. "Красный Диор" вернулся на пост генерального директора, подключил следствие к делу о продаже площадей и сообщил о намерении самому принимать клиентов. А теперь появилась информация о заработках компании за прошлый год: вопреки всему, Дом моды устоял и даже вышел в прибыль.

Судя по данным ЕГРЮЛ, которые оказались в распоряжении kp.ru, АО "Московский Дом моды Вячеслава Зайцева" с 2017 по 2020 годы не приносил никакого дохода. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Судя по данным ЕГРЮЛ, которые оказались в распоряжении kp.ru, АО "Московский Дом моды Вячеслава Зайцева" с 2017 по 2020 годы не приносил никакого дохода. Более того, в 2020 году нулевая прибыль сменилась убытками в 21 млн рублей. А вот в 2021-м компания заработала 62 млн чистой прибыли при выручке в 182 млн рублей, значительно укрепив свое финансовое положение. Как руководство добилось таких показателей, неизвестно, но это невиданные цифры для Дома мод.

Между тем, в Арбитражном суде Москвы продолжается рассмотрение дела о взыскании пени за несвоевременные платежи по аренде здания. Департамент городского имущества Москвы требует с Дома моды 4,3 млн рублей: судебное заседание назначено на 30 мая.