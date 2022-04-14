Работа для избранных: как попасть в сферу ИТ и стать востребованным профессионалом

Светлана Корягина - признанный эксперт в области информационной безопасности

Тем удивительнее выглядит история Светланы Корягиной, добившейся признания за профессиональные заслуги в информационных технологиях и разрушившей устоявшиеся стереотипы. На сегодняшний день девушка является признанным экспертом сферы Информационной Безопасности (ИБ), рецензентом профессиональных изданий и автором научных работ.

Как начинался путь

Уроженка небольшого города Московской области Светлана всегда увлекалась темой информационной безопасности и защиты данных. Более детально начала разбираться в технике, когда заступила на должность директора в магазине техники. Спустя несколько лет девушка окончила РГСУ по специальности «Менеджмент организации».

Как отмечает Светлана, опыт и знания, которые она приобрела в процессе учёбы и работы, дали ей «мощное подспорье расти как специалисту в таких компаниях: ELKO Russia (международный дистрибьютор и поставщик), Kraftway, ГК «Айтеко» (ведущие российские системные интеграторы), MERLION (широкопрофильный дистрибьютор)».

Сейчас Светлана работает в одной из лидирующих российских ИТ компаний в должности менеджера по развитию бизнеса информационной безопасности.

Специалист по кибербезопасности

Путь Светланы в сферу ИБ начался с интересного случая. Девушка подверглась хакерской атаке, неизвестные попытались украсть её персональные данные. Это стало отправной точкой для того, чтобы она начала подробно изучать вопрос информационной безопасности. Это оказалось гораздо более интересно, чем она могла предположить.

— Главными задачами специалиста по ИБ является настройка программных инструментов для мониторинга и защиты от уязвимостей, написание скриптов по автоматизации процессов, – объяснила Светлана в интервью. – Сначала специалист изучает общую ситуацию, разбирается с тем, кому может быть выгоден взлом информационной системы компании. Затем он проводит мониторинг, в ходе которого узнает, откуда интересовались системой, насколько часто и каким способом. Иногда специалист сам ищет уязвимости и проверяет их на взлом, в точности как это делают хакеры. Он проводит согласованную атаку на сетевой ресурс компании. Далее разрабатывает программу защиты. Подавляющее большинство уязвимостей, способов взлома ресурсов и проникновения в сеть известно и описано. Нестандартная ситуация возникает с периодичностью 1:10 или реже. Как раз для того, чтобы как можно реже возникали сколько-нибудь успешные попытки взлома, и идет постоянная ежедневная работа, и здесь, как и в любой безопасности, главное – профилактика.

Помимо того, что разработки методик увлекательный процесс, они приносят огромную пользу людям, помогают защищать не только крупные и средние компании от финансовых потерь и отбивать атаки онлайн-преступников, но и оберегать простых людей от мошенников. Ведь киберпреступникам достаточно минимальной информации, чтобы выудить из человека нужные дополнительные данные и похитить имеющиеся у человека денежные средства. Особенно не защищены неопытные в финансовых вопросах юные и пожилые люди. Вдобавок жертвы преступников не знают, что делать и к кому обратиться, чтобы вернуть свои деньги. Тем ценнее то, чем занимается Светлана с коллегами – предотвращением онлайн-преступлений.

– Мною описана методика по внедрению стандарта PCI DSS для банков, про особенности внедрения защиты для удаленной работы предприятий, а также специфика разработки и внедрения информационных и технологических средств защиты информации для безопасности объектов критической информационной инфраструктуры предприятий, – рассказывает Светлана.

Также она стала первым специалистом, который предложил метод идентификации пользователей Wi-Fi сетей на основе анализа спектральных характеристик излучения их устройств. Ей также описан метод идентификации устройств в беспроводных сетях, в котором используются признаки состояния сети на физическом уровне. Такой подход даёт более надёжную защиту корпоративных сетей. Разработанные методики успешно используют как крупные корпорации, так и представители среднего и малого бизнеса. Все это в совокупности помогает развитию и безопасности бизнеса компаний по всей России, поскольку известно что информационная безопасность бизнеса становится важнейшей составляющей его успешного ведения.

Подобная работа лишь для избранных?

Сфера ИТ – не та область, куда можно попасть без образования, обширных знаний и желания постоянно узнавать и использовать в работе что-то новое, ведь рынок кибертехнологий, как живой организм, активно развивается, видоизменяется, совершенствуется, становится сложнее и ежегодно включает всё больше новых направлений.

Чтобы попасть в сферу ИТ и оставаться востребованным специалистом, нужно выдерживать стремительный темп изменений, обладать аналитическим складом ума, уметь находить нестандартные решения сложнейших задач, быть готовым к непрерывному накоплению знаний.

– Российский рынок IT-технологий продолжает расти после коррекции, несмотря на пандемию и замедление экономического роста в целом. Многие компании укрупняются, происходят покупки, поглощения и слияния IT-бизнесов, и в этой связи надежная система защиты данных востребована как никогда – она влияет не только на уровень защиты компании от утечек конфиденциальной информации, но и на стоимость бренда.

С этим связана и другая, достаточно устойчивая, своего рода, тенденция — нехватка грамотных специалистов… Несмотря на появившийся удаленный формат работы – хороший специалист по-прежнему «на вес золота», - делится наблюдениями Светлана.

Среди необходимых качеств успешного специалиста девушка также особо отмечает умение концентрироваться на задаче, внимательность, хорошую словесно-логическую память, системное, гибкое и аналитическое мышление. Не менее значимо быть нацеленным на результат, иметь высокий уровень самоорганизованности, стрессоустойчивости и самомотивации, быть коммуникабельным и уметь работать в команде. Придётся непрерывно заниматься самообразованием и обучением подчиненных. Можно еще причислить к вышеназванному творческое мышление и креативность.

Как видим, все эти качества требуют огромной осознанной работы над собой. Почему-то в обществе сложилось и укрепилось мнение, что информационная безопасность – прерогатива мужчин, их склад ума, рациональность и неподвластность эмоциям дают им возможность подходить к проблеме с холодной головой и взвешенно находить лучшие решения.

Светлана, сама ставшая доказательством, что это пустые предрассудки, уверена, что стать великолепным специалистом в ИТ-сфере под силу человеку любого пола, и процветание отрасли невозможно без преодоления этого гендерного разрыва. А стереотипы, которые наполняют нашу жизнь, только мешают правильно воспринимать и оценивать действительность.