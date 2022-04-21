Директор Росгвардии наградил отличившихся на Донбассе

Виктор Золотов вручил военнослужащим боевые медали, а они передали в музей ведомства трофейные флаги националистических формирований Украины. Фото: Росгвардия РФ

В Москве директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов вручил государственные награды сотрудникам ведомства, отличившимся в ходе специальной военной операции на Украине.

- Указом Президента Российской Федерации орденом Мужества награжден полковник полиции Юрий З. Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоены подполковники полиции Андрей Б. и Федор С..

Фото: Росгвардия РФ

Только в результате одного из боестолкновений с националистами офицеры Росгвадии вместе со своими подразделениями уничтожили 3 минометных расчета, захватили несколько иностранных переносных противотанковых ракетных комплексов, изъяли более 50 мин калибра 82 мм, взрыватели. Кроме того, были обнаружены тетрадь с записями о численности личного состава и количестве техники подразделений противника, точные координаты мест их дислокации, личные документы националистов.

Также за высокие показатели в служебно-боевой деятельности медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден генерал-майор полиции Андрей С..

Вручая награды, Виктор Золотов отметил высокий уровень профессиональной подготовки офицеров, поблагодарил их за добросовестное выполнение служебного долга и проявленные при этом мужество и героизм.

Фото: Росгвардия РФ

- Благодаря нашим воинам-освободителям налаживается мирная жизнь. Тысячи стариков, женщин и детей покидают подвалы и укрытия, снова открываются школы и детские сады. Люди на освобожденных территориях начинают улыбаться и чувствуют себя в безопасности, - подчеркнул Золотов.

После завершения церемонии награждения офицеры передали на хранение в Центральный музей войск национальной гвардии трофейные флаги националистических формирований, захваченные в ходе специальной военной операции на Украине.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минобороны России продолжает публиковать отдельные данные о потерях Национальной гвардии Украины, полученные из реальных украинских документов. Сегодня в военном ведомстве раскрыли сведения о значительных потерях среди военнослужащих Девятого полка оперативного назначения НГУ (в/ч 3029) (по состоянию на 29 марта 2022 года).

В представленных документах можно найти сведения о раненных, погибших и совершивших самоубийство военнослужащих, обстоятельства их гибели и места захоронения.

Большая часть информации посвящена спискам военнослужащих совершивших дезертирство и пропавших без вести.