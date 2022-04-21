Саудовский принц наорал на помощника Байдена: так американцев никогда не унижали

По сведениям газеты The Wall Street Journal, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман буквально накричал на советника президента Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Попытки США единолично, как они привыкли в прошлом, править миром стали напоминать детскую сказку «Золотой ключик», в той ее части, где грозный хозяин кукольного театра Карабас-Барабас теряет власть над прежде покорными марионетками.

Еще одно доказательство этому дает The Wall Street Journal: по сведениям газеты, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман буквально накричал на советника президента Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана в сентябре прошлого года. Причина - гость из Вашингтона, приехавший просить больше саудовской нефти, поднял вопрос об убийстве журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году в Турции.

Напомним, Хашогги, яростный критик наследного принца, был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, куда пришел, решив еще раз жениться, за паспортом. Сразу же наследный принц был обвинен как заказчик и организатор преступления. США резко осудили расправу над журналистом. В Турции возбудили уголовное дело. Разумеется, саудиты выдали свою версию, в которой наследный принц ни к чему не причастен. Понятно, что напоминать о смерти Хашогги Мухаммеду ден Салману - то же самое, что говорить о веревке в доме повешенного.

Хитрые турки вскоре поняли, что заниматься смутным расследованием - дразнить богатых саудитов. И поступили мудро, решив передать дело для дальнейшего расследования в… Саудовскую Аравию. А вот американцы настолько уверовали в свое моральное превосходство над всеми, что продолжали при случае пенять саудитам за события, о которых те даже слышать не желают.

Вот и результат: The Wall Street Journal констатирует, что наследный принц посоветовал Салливану позабыть о том, что королевство увеличит добычу нефти в интересах США. Поэтому теперь, утверждает газета со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, Белый дом уже перестал требовать от саудитов увеличить добычу нефти и просит только одного: чтобы страна избегала действий, которые наносят ущерб американским интересам на Украине.

Но случай с криком наследного принца на помощника президента США - не единственный, когда Саудовская Аравия взяла иной тон в общении с «хозяином кукольного театра». Еще прошлым летом саудиты прервали визит высокопоставленной военной делегации из Вашингтона, а осенью отменили визит министра обороны США. В прошлом месяце не приняли госсекретаря Энтони Блинкена. Да и данные о том, что наследный принц отказался разговаривать по телефону с Байденом, а потом нашел возможность пообщаться с Путиным, никто не опроверг.

Выходит, никудышний «Карабас-Барабас» из Джо Байдена получается. И мировые игроки отказываются выполнять прописанные им в Вашингтоне роли марионеток внешней политики США. Большинство стран мира как не поддерживали антироссийские санкции, так их и не поддерживают, хотя американские эмиссары из кожи вон лезут, чтобы заставить всех встать на их сторону. Мировые диктат и гегемония, должно быть, проходят так же, как и «мировая слава», то есть заканчиваются.

Из самого последнего. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал Запад не ожидать, что Анкара присоединится к санкциям против России. Венгрия не поддержит санкции против российских нефти и газа, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто. Власти Индии, как сообщает индийская The Economic Times, в экономических вопросах намерены руководствоваться исключительно национальными интересами, и «в ближайшие недели» индийские импортёры увеличат закупки нефти из России.

Так и встает перед глазами растерянный и оторопевший Байден на сцене: где куклы, которым ясно сказали, как они должны играть? И его протянутая рука, которую некому пожать…