Тайваньское телевидение сообщило о "начале нападения Китая"

20 апреля, в 7 часов утра в эфире Chinese Television Systems пошла бегущая строка со следующим текстом: «по Синьбэю коммунистами нанесен ракетный удар, в порту Тайбэя слышны взрывы, здания и корабли уничтожены или повреждены». Фото: Shutterstock

Телевидение Тайваня допустило «фальстарт». Как сообщает британское издание «Гардиан», 20 апреля, в 7 часов утра в эфире Chinese Television Systems пошла бегущая строка со следующим текстом: «по Синьбэю коммунистами нанесен ракетный удар, в порту Тайбэя слышны взрывы, здания и корабли уничтожены или повреждены».

Дальше — хуже.

«Мы на грани войны... Китайская компартия готовится к войне... Президент объявил чрезвычайное положение», - такое сообщение могло ввести в ступор кого-угодно.

Спустя некоторое время журналисты спохватились, и уже в выпуске новостей в 10 часов ведущая объявила: никакой войны нет, произошла техническая ошибка.

Стали разбираться. В результате была выдвинута следующая версия произошедшего. Тайваньский телеканал сотрудничает с местным противопожарным управлением, которое ежегодно проводит учения на случай массовых стихийных бедствий. Сценарии у них разные. Хочешь, землетрясение, хочешь, обрушение моста. В этом году впервые спасатели добавили «военный сценарий», заготовив заранее соответствующее сообщение — хотя озвучить их планировали только 5 мая.

Между тем, взаимоотношения США и Китая становятся все более напряженными. Пекин не устраивают постоянные упреки американцев в том, что они не присоединились к санкция против России. Добавил дровишек в этот костер и недавний визит штатовской делегации на Тайвань. В такой обстановке «случайная ошибка» телевизионщиков может быть признано сознательное провокацией.