Сгоревший вокзал, руины театра, павшие и первые признаки мирной жизни: Фоторепортаж из Мариуполя

Светит солнце и люди начинают выползать из подвалов.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Возле храма всегда многолюдно. Это не только место встречи - здесь раздают гуманитарную помощь, сюда приходят с баклашками и ждут, когда приедет водовозка. Приходят в надежде найти пропавших родственников.
Жизнь в городе становится все активней.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Здесь же можно купить продукты у частников. Небольшая очередь выстроилась за крупной соленной рыбой. Испуганная продавщица при виде меня разоралась: «Меня нельзя снимать!». Рыба людям здесь нужна даром или за деньги – это не важно. Я не стал спорить и отошел в сторонку.
Многие едут на велосипедах, другие идут с магазинными тележками, в которых видны, как правило, дрова и вода.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Ко мне подходят и спрашивают, для чего я делаю снимки. Объясняю: «Я показываю, как вы живете, ваши трудности и действительность».
«А тогда сфотографируйте нас! Мы хотим, чтобы нас увидели родственники, близкие и друзья. Увидели, что мы живы», - такая просьба звучит со всех сторон. Одних за другими я снимаю желающих мариупольцев. Здесь большая проблема с тем, чтобы связаться с близкими людьми и дать знать, что ты живой.
Ко мне подходят и спрашивают, для чего я делаю снимки. Объясняю: «Я показываю, как вы живете, ваши трудности и действительность».
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Неподалеку стоит драматический театр. Спасатели уже приступили к разбору завалов. Здесь работает тяжелая техника, но и вручную спасатели тоже расчищают руины.
Неподалеку стоит драматический театр. Спасатели уже приступили к разбору завалов.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Подъезжаем к железнодорожному вокзалу. Огромная пустая площадь. Выгоревшее большое здание вокзала с часами, стрелки которых показывают уже много дней одно и то же время – 16:00. Лежит тело, прикрытое одеялом.
На рельсах стоят три длинных сгоревших пассажирских состава, уже покрывшихся ржавчиной.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
На рельсах стоят три длинных сгоревших пассажирских состава, уже покрывшихся ржавчиной. Поднимаюсь на лестничный переход, чтобы снять составы сверху, а от перехода осталась только половинка – вторая половина по длинной стороне рухнула. Вокруг тишина и никого нет. Стало немного жутковато, и я поспешил спуститься на перрон.
Внутри здание вокзала все разбито. В луже крови лежит большущая убитая черная собака. Чуть дальше лежит тело погибшего жителя ДНР. Рядом еще одно тело.
Неожиданно в зал заходят люди с оружием, подходят к телу и обыскивают его. Из внутреннего кармана погибшего достают документ - военный билет ДНР.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Неожиданно в зал заходят люди с оружием, подходят к телу и обыскивают его. Из внутреннего кармана погибшего достают документ - военный билет ДНР. Это специальное медицинское подразделение, занимающееся поиском и вывозом тел. Четыре человека переносят тело на расстеленную простынь и другой простынею накрывают его. На простыне удобней переносить, так как с носилками много проблем в тесных помещениях.
Жизнь постепенно налаживается, хотя многого не хватает: продуктов, лекарств, фонариков, связи.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Из соседних помещений выносят еще три тела.
Проблема с телами погибших еще есть. На окраине города слышна стрельба и разрывы тяжелых снарядов. Тела ищут, находят и отправляют на экспертизу.
Светит солнце и люди начинают выползать из подвалов. Зеленью начинают покрываться покалеченные осколками деревья. Жизнь в городе становится все активней. Многие едут на велосипедах, другие идут с магазинными тележками, в которых видны, как правило, дрова и вода. Жизнь постепенно налаживается, хотя многого не хватает: продуктов, лекарств, фонариков, связи.
Здесь большая проблема с тем, чтобы связаться с близкими людьми и дать знать, что ты живой.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
И вот неожиданная новость. Открылась первая школа номер 53 и дети пошли на учебу.
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Военная спецоперация на Украине 21 апреля 2022: прямая онлайн-трансляция
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