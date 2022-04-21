Сгоревший вокзал, руины театра, павшие и первые признаки мирной жизни: Фоторепортаж из Мариуполя

Светит солнце и люди начинают выползать из подвалов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Возле храма всегда многолюдно. Это не только место встречи - здесь раздают гуманитарную помощь, сюда приходят с баклашками и ждут, когда приедет водовозка. Приходят в надежде найти пропавших родственников.

Жизнь в городе становится все активней. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Здесь же можно купить продукты у частников. Небольшая очередь выстроилась за крупной соленной рыбой. Испуганная продавщица при виде меня разоралась: «Меня нельзя снимать!». Рыба людям здесь нужна даром или за деньги – это не важно. Я не стал спорить и отошел в сторонку.

Многие едут на велосипедах, другие идут с магазинными тележками, в которых видны, как правило, дрова и вода. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ко мне подходят и спрашивают, для чего я делаю снимки. Объясняю: «Я показываю, как вы живете, ваши трудности и действительность».

«А тогда сфотографируйте нас! Мы хотим, чтобы нас увидели родственники, близкие и друзья. Увидели, что мы живы», - такая просьба звучит со всех сторон. Одних за другими я снимаю желающих мариупольцев. Здесь большая проблема с тем, чтобы связаться с близкими людьми и дать знать, что ты живой.

Ко мне подходят и спрашивают, для чего я делаю снимки. Объясняю: «Я показываю, как вы живете, ваши трудности и действительность». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Неподалеку стоит драматический театр. Спасатели уже приступили к разбору завалов. Здесь работает тяжелая техника, но и вручную спасатели тоже расчищают руины.

Неподалеку стоит драматический театр. Спасатели уже приступили к разбору завалов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Подъезжаем к железнодорожному вокзалу. Огромная пустая площадь. Выгоревшее большое здание вокзала с часами, стрелки которых показывают уже много дней одно и то же время – 16:00. Лежит тело, прикрытое одеялом.

На рельсах стоят три длинных сгоревших пассажирских состава, уже покрывшихся ржавчиной. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На рельсах стоят три длинных сгоревших пассажирских состава, уже покрывшихся ржавчиной. Поднимаюсь на лестничный переход, чтобы снять составы сверху, а от перехода осталась только половинка – вторая половина по длинной стороне рухнула. Вокруг тишина и никого нет. Стало немного жутковато, и я поспешил спуститься на перрон.

Внутри здание вокзала все разбито. В луже крови лежит большущая убитая черная собака. Чуть дальше лежит тело погибшего жителя ДНР. Рядом еще одно тело.

Неожиданно в зал заходят люди с оружием, подходят к телу и обыскивают его. Из внутреннего кармана погибшего достают документ - военный билет ДНР. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Неожиданно в зал заходят люди с оружием, подходят к телу и обыскивают его. Из внутреннего кармана погибшего достают документ - военный билет ДНР. Это специальное медицинское подразделение, занимающееся поиском и вывозом тел. Четыре человека переносят тело на расстеленную простынь и другой простынею накрывают его. На простыне удобней переносить, так как с носилками много проблем в тесных помещениях.

Жизнь постепенно налаживается, хотя многого не хватает: продуктов, лекарств, фонариков, связи. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из соседних помещений выносят еще три тела.

Проблема с телами погибших еще есть. На окраине города слышна стрельба и разрывы тяжелых снарядов. Тела ищут, находят и отправляют на экспертизу.

Светит солнце и люди начинают выползать из подвалов. Зеленью начинают покрываться покалеченные осколками деревья. Жизнь в городе становится все активней. Многие едут на велосипедах, другие идут с магазинными тележками, в которых видны, как правило, дрова и вода. Жизнь постепенно налаживается, хотя многого не хватает: продуктов, лекарств, фонариков, связи.

Здесь большая проблема с тем, чтобы связаться с близкими людьми и дать знать, что ты живой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И вот неожиданная новость. Открылась первая школа номер 53 и дети пошли на учебу.

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Военная спецоперация на Украине 21 апреля 2022: прямая онлайн-трансляция

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