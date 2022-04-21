Дмитрий Песков: Верховный Главнокомандующий ежечасно получает доклады и информацию о ходе спецоперации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 21 апреля, журналист «Комсомольской правды» предложил официальному представителю Кремля следующую тему для разговора...

- ... Дмитрий Сергеевич, сегодня очень интересный, спасибо президенту и пресс-службе, материал о докладе Сергея Шойгу. И из него можно сделать массу выводов, но, в частности, главное то, что президент, Верховный главнокомандующий, по сути, постоянно находится на связи с Минобороны, с командующим группировкой, которая проводит спецоперацию на Украине, Скажите, пожалуйста, а почему, допустим, нам почаще нельзя вот как-то давать сведения о действиях Верховного главнокомандующего, а не по итогам, а хотя бы раз в неделю?

- Естественно, деятельность Верховного главнокомандующего не может осуществляться постоянно в публичной плоскости. Это просто невозможно.

И, разумеется, Верховный главнокомандующий не то, что ежедневно, собственно, ежечасно получает доклады по линии военных. И от министра обороны, и от начальника Генштаба он получает информацию, уточнения и так далее, и так далее - о том, как проводится специальная военная операции.

Это постоянная работа президента на фоне СВО.

- Скажите, а штат дополнительных сотрудников для обеспечения деятельности Верховного главнокомандующего не комплектовали?

- Нет.

- Все-таки, президент постоянно подписывает указы о награждении участников спецоперации. Нельзя ли как-то вот более регулярно и масштабно это публиковать?

А то нам Конашенков рассказывает, сколько самолетов сбили там, сколько, значит, танков уничтожено, а вот сколько людей, сколько военнослужащих награждены орденами и медалями, какому количеству присвоено звание Героя России?.. Вот если можно.

- Во-первых, об этом сообщается, безусловно, о тех, кто награжден уже государственными наградами. Их, конечно же, больше. Но, конечно же, вся эта информация будет обнародована.

Мы все имеем право на то, чтобы знать наших героев. И многих мы уже знаем. И мы не сомневаемся, что со временем мы узнаем все самые замечательные и самые важные истории геройств, на которые и мы, и наше будущее поколение будем равняться.

- Спасибо огромное!