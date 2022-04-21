«Продукция быстрее поступит в магазины»: правительство отменяет контроль для фур на границе

Белгородская область. Сотрудник пропускного пункта во время проверки грузового автомобиля на международном автомобильном пропускном пункте на границе России. Фото ИТАР-ТАСС/ Михаил Метцель

До 1 сентября правительство отменяет на границе весовой и габаритный контроль фур, доставляющих продукты и товары первой необходимости. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

В правительстве утверждают, что благодаря этой мере прохождение пунктов пропуска станет занимать меньше времени, логистика ускорится.

- А значит, востребованная людьми продукция быстрее поступит в магазины, - сказал Мишустин. - Сегодня в условиях внешнего давления нужно обеспечить беспрепятственный ввоз в нашу страну социально значимой продукции.

На заседании кабмина также обсуждали поддержку туристической и авиационной отраслей. Мишустин рассказал, что правительство приняло решение направить около 4 млрд.руб. на создание в России быстровозводимых отелей. Деньги получат 19 регионов с наибольшим туристическим потенциалом.

- Средства пойдут на поддержку свыше 50 общественных инициатив по строительству быстровозводимых отелей, а это не менее 2,5 тыс. номеров, - сказал Мишустин.

Свою лепту внесут и бизнесмены. По словам премьера, бизнес готов вложить в такие проекты более 4,5 млрд. руб. частных инвестиций.

- Наступает сезон отпусков, и наши граждане будут больше времени проводить на природе, путешествовать по российским регионам. А для этого нужно создавать хорошие условия, - отметил Мишустин.

Деньги получат и авиакомпании. Им кабмин выделит порядка 100 млрд рублей, чтобы частично компенсировать расходы на полеты внутри страны. Программа частичной компенсации расходов перевозчиков на полеты по маршрутам внутри страны начинает действовать с апреля и продлится до октября включительно.

- То есть охватит основные периоды отпусков и каникул школьников, - сказал Мишустин.

В правительстве рассчитывают, что это позволит сохранить пассажирские перевозки на внутренних авиалиниях на уровне прошлого года и оставить доступной стоимость билетов.