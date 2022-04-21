Следственный комитет России в рамках фиксирует следы артиллерийского обстрела города Горловки Донецкой Народной Республики.

- Установлено, что 19 апреля 2022 года с территории, подконтрольной Вооруженным силам Украины, указанный населенный пункт был обстрелян из артиллерийских орудий. В результате этого повреждены 2 частных дома, а также огнем полностью уничтожен личный автомобиль местного жителя, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Она также отметила, что при содействии республиканских и российских правоохранительных органов принимаются меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению расследуемого преступления.

Ранее "КП" сообщало, что украинские военные систематически стали обстреливать фермерские хозяйства на окраине города Токмак. Вояки Зеленского зачем-то разбили украинской ракетой "Точка-У" местную птицефабрику.

В Минобороны заявили, что этот удар имеет все признаки военного преступления.

Отметим, что украинские военнослужащие все чаще подвергают риску жизни гражданских лиц. Часто они это делают намеренно, чтобы впоследствии обвинить в жертвах российских военнослужащих.