Семья российского топ-менеджера жестоко убита на курорте в Испании — второй такой случай за неделю

Первая трагедия произошла на каталонском курорте Льорет-де-Мар, где с семьей отдыхал бывший топ-менеджер компании «Новатэк» Сергей Протосеня, его супруга и 15-летняя дочь

Мистическое совпадение или неочевидная связь? Два пугающе похожих преступления произошли одновременно в двух городах, разделенных между собой тремя с половиной тысячью километров. Как пишет портал «NIUS», в один день произошли два идентичных убийства, правда вот связи между ними полиция пока нащупать не может.

Первая трагедия произошла на каталонском курорте Льорет-де-Мар, где с семьей отдыхал бывший топ-менеджер компании «Новатэк» Сергей Протосеня, его супруга и 15-летняя дочь (постоянно они все проживают во Франции). Полиция приехала к месту расправы после того, как сын Протосени, не поехавший на курорт, поднял тревогу из-за того, что не смог связаться со своими родными.

Как считает испанская полиция, глава семьи сам зарубил своих близких топором и ножом, а потом покончил с собой в саду.

Владислав Аваев - бывший вице-президент «Газпромбанка»

Второе убийство с таким же составом жертв и предположительным суицидом подозреваемого в тот же день произошло в Москве с бывшим вице-президентом «Газпромбанка» Владиславом Аваевым. В квартире мужчины были обнаружены мертвыми его 13-летняя дочь-инвалид и супруга, а также он сам. И, как и в случае с Протосеней, трупы были обнаружены благодаря старшему ребенку, дочери жены Аваевой от первого брака, которая приехала домой, обеспокоенная тем, что мать не отвечала на телефонные звонки.

Связь между этими двумя преступлениями пока не обнаружены.