За слова об "ударе по Крымскому мосту" киевскому начальнику дадут по шее

Единственное, чем сегодня Украина может достать до Крымского моста - это вертолеты Фото: Виталий ПАРУБОВ

ОЧЕНЬ ХОТЕЛИ БЫ, НО НЕ ЧЕМ

- А если рубануть по Крымскому по мосту? Как вы считаете? - задал вопрос ведущий ведущий одной из радиостанций главе СНБО Алексею Данилову. - Они используют его для переброски помощи по этому пути.

- Если бы у нас такая возможность была, мы бы уже это сделали, - ответил чиновник. И пообещал, что обязательно это сделают, как только появится возможность.

Очевидно, когда господин Данилов говорит «появится возможность» - он имеет в виду поставки от запада.

АМЕРИКА НА ЭТО НЕ ПОЙДЕТ

Чем сейчас может грозить Украина Крымскому мосту и на что могут рассчитывать от «партнеров» «Комсомольской правде» объяснил военный эксперт Алексей Леонков:

«Единственное, чем сегодня Украина может достать до Крымского моста - это вертолеты. Когда они пытались эвакуировать людей с «Азовстали», залетали через море, вот там-то и могли пальнуть. «Точки-У», которые у них есть на вооружении, туда никак не долетят. Еще Украина грозилась, что создаст ракету дальностью 1000 километров, но дальше разговоров дело не пошло.

Вооружение, которое все-таки может достать, есть только у Соединённых Штатов. Речь, скорее всего, идёт о крылатых ракетах, типа «Томагавк». У них большая дальность, они летят на сверхмалых высотах. Но любое их применение однозначно «засветит» американцев. А втягивать Америку в конфликт с Россией Данилову никто не даст. Они постараются его патриотический угар как-то пригасить, может даже подзатыльник дадут.

Это заявление с одной стороны - голос пропаганды, с другой — напоминание что нам нельзя терять бдительность. Хотя Крымский мост относится к первой категории важности среди стратегических объектов. У него не только видимая защита, типа МВД, ФСБ, но есть и военная - от средств воздушного и подводного нападения. То есть диверсанты к нему подобраться не могут».

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО

На выступление главы СНБО вынуждены были отвечать даже в Кремле:

- Это неприемлемо, здесь много признаков деяний, которые подлежат правовой проверке с последующим наказанием, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал слова Данилова «не чем иным, как анонсированием возможного террористического акта».

Это открытое признание в террористической деятельности, согласен политолог, главный редактор портала Politrussia.com Руслан Осташко:

- Нынешнее заявление — это не попытка запугать Россию, это обращение не к нам. Он смотрит на запад, просит дать им любое оружие для использования против России. То есть открыто торгует своей страной и её людьми. Вопрос только в том, насколько далеко готов зайти киевский режим. А это зависит только от того, как долго Запад будет их толкать в войну «до последнего украинца», поставляя вооружения.

Кроме того, заявление Данилова нужно рассматривать как еще одно объяснение, почему мы проводим специальную военную операцию, считает эксперт:

- Это очень весомый аргумент для сомневающихся россиян, которые считают, что мирными методами можно было что-то решить.

Сегодня мост через Керченский пролив - единственный путь, который соединяет российский полуостров с материком. После полного освобождения Мариуполя, появится еще один - через Донецкую, Запорожскую и Херсонскую область. Этот маршрут должен стать главный приоритетом в плане обеспечения безопасности для Российской армии, считает Руслан Осташко.

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