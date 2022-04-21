Машинам разрешат коптить воздух: В России хотят «обнулить» экологические требования к автомобилям

В России хотят «обнулить» экологические требования к автомобилям Фото: Shutterstock

Импортозамещение - штука порой странная. Возьмем машины - да ту же «Ладу». С одной стороны, производят ее в России, с другой - многие комплектующие зарубежные. Особенно те, что отвечают за снижение выбросов в атмосферу. Из-за нехватки таких компонентов многие российские заводы могут остановить работу.

Чтобы этого не случилось, в Минпромторге предлагают дать им отсрочку. До конца этого года заводы смогут производить машины с экологическим классом не «Евро-5», а ниже - вплоть до «Евро-0». Такой использовался в Европе еще до 1992 года.

Грубо говоря, при классе «Евро-0» вредных выбросов в атмосферу будет куда больше, чем при более высоких классах, но тогда легче обойтись отечественными коплектующими.

Послабление это будет временным (если его вообще примут, конечно).

Суть в том, чтобы дать заводам время на поиск новых поставщиков экологических компонентов. А в этот период они смогут выпускать авто без соблюдения этих норм. Производители считают, что это поддержит заводы и сохранит рабочие места. Кроме того, машины станут доступнее для потребителей. Но экологи против такого решения проблемы.

- Любой откат экологических программ неминуемо влечет за собой ущерб. В данном случае - ухудшение качества воздуха в густонаселенных городах, - заявили в Минприроды.

Кроме того, упрощенные требования коснутся и некоторых аспектов безопасности. В частности, «АвтоВАЗ» и УАЗ уже начали выпуск моделей без подушек безопасности, ABS (антиблокировочная система) и ESP (электронная система динамической стабилизации). Как считают эксперты, это вынужденный шаг. Оправдывает его лишь тот факт, что на российских дорогах и так немало старых машин, не отвечающих современным требованиям экологии, безопасности и здравого смысла (шутка).

Важный нюанс - зарубежных производителей, занимающихся отверточной сборкой внутри страны, этот указ не коснется. Им послабления не полагаются.