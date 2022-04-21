Как правильно красить, хранить и есть пасхальные яйца: советы врач-диетолога

Пищевые красители, купленные в магазине, а не в переходе, вреда не принесут. Но, конечно, самый безопасный вариант – натуральные красители Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этом году Светлое Христово Воскресенье празднуем 24 апреля. В продуктовых магазинах целые стойки отведены пасхальным товарам. Предлагают и красители для яиц - всех цветов и оттенков, есть даже перламутровые и с золотым блеском! Хоть и пишут на пакетике, что краситель — пищевой, все равно волнуешься: не опасно ли? Тем более, если в доме дети.

ЛУК И СВЕКЛА ПРОТИВ ТАБЛЕТОК

- Пищевые красители, купленные в магазине, а не в переходе, вреда не принесут. Но, конечно, самый безопасный вариант – натуральные красители: луковая шелуха, куркума, каркаде, зелень, - говорит врач-диетолог Елена Соломатина. – Индивидуальная непереносимость и на них бывает, конечно, но редко. Да и красим мы скорлупу, а не сами яйца.

Луковая шелуха придаст красно-коричневые тона, каркаде – чернильные оттенки, куркума – желто-оранжевые. Еще яйца красят свекольным и морковным соком – тоже сплошная польза, однако цвета получаются не такие яркие, как сами корнеплоды, поэтому лучше сначала потренироваться. Также можно испытать в качестве красителя краснокачанную капусту, кофе, листья шпината и крапивы, паприку, зеленый чай, ягоды черники и клюквы.

А что насчет зеленки и марганцовки? С яркостью не прогадаешь, но как с безопасностью? По словам специалиста, отравиться такими яйцами не отравитесь, но нужно помнить, что эти обитатели домашних аптечек не предназначены для внутреннего применения.

Есть идея и для самых бдительных: не красить, а использовать термонаклейки. Тоже красиво будет. Или же красить оболочку яйца, аккуратно вытянув шприцем белок и желток, деревянное или пенопластовое яйцо для поделок, или сделанное из папье-маше. Раскрашивай чем хочешь — хоть маркерами с гуашью. А еще такие пасхальные яйца можно будет приберечь до следующей Пасхе.

МРАМОРНАЯ КРАСОТА

Самый простой способ окрашивания – окунуть вареное яйцо в раствор пищевого красителя какого-то цвета, следуя инструкции. А можно и соригинальничать. В интернете море советов, пошаговых мастер-классов и видеоуроков по необычному декорированию. Например, мраморирование.

Луковую шелуху измельчаете в миске ножницами (не очень мелко), обваливаете в ней мокрое яйцо (перед этим его нужно вымыть с мылом, чтобы хорошо покрасилось) и обматываете его марлей или капроном (подойдут чулки или колготки). Потом варите в обычной воде или с красителем, остужаете и снимаете обертку с шелухой.

А можно сделать узор. Прилепите к мокрому яйцу веточку петрушки и обмотайте марлей, как было с шелухой. Скорлупа окрасится, а след от веточки будет более светлым. Обклеите яйцо полосками бумаги — получатся пояски.

Еще интересный вариант, который точно понравится детворе, - развести в чашках пищевые красители разных цветов, вареные яйца завернуть в марлю или бумажные салфетки и пипетками или ватными палочками наставить разноцветных пятен. Дать высохнуть и выбросить «обертку».

Последний штрих - протрите крашенку ватным диском, смоченным в растительном масле, чтобы блестело.

ПРОВЕРЯЕМ СВЕЖЕСТЬ

Теперь поговорим о безопасности самих яиц. Рособрнадзор рекомендует при покупке проверять срок хранения, а также обратить внимание на скорлупу – чтобы не было трещин, птичьего помета, перьев, следов крови.

Что касается сроков, будет разумным не тянуть до конечной даты. Дело в том, что мы не можем знать, сколько прошло с того момента, как курица снесла яйцо, до того, как оно попало на прилавок. А также правильно ли хранилось все это время. На упаковке ведь есть только дата сортировки. Второй момент: мытое яйцо хранится меньше, и мы, опять же, не знаем, когда это сделал производитель.

- Чем свежее яйцо, тем больше в нем полезных веществ. Чем дольше яйцо хранится, тем хуже скорлупа выполняет защитные функции: становится более пористой и начинает пропускать внутрь влагу, воздух, бактерии, - объяснила Елена Соломатина.

И что же – полагаться на авось? Нет, свежесть яйца можно определить самостоятельно подручными методами. Например, потрясти сырое яйцо возле уха: если не булькает, значит, свежее. Или посмотреть на свет через яйцо: свежее – полностью однородное. Еще вариант – опустить в кастрюльку с холодной водой: если лежит на дне горизонтально – порядок. Если задирает бочок, значит, внутри уже образовался воздушный пузырь. Это еще не значит, что яйцо испортилось, но его уже точно пора приготовить. А если всплыло, лучше выбросить.

СКОЛЬКО ВАРИТЬ

Варить нужно яйца комнатной температуры, а не прямо из холодильника – тогда скорлупа не потрескается. Опускаем в холодную воду, доводим до кипения и варим на медленном огне 8-10 минут. Получится вкрутую. Дольше кипятить не имеет смысла: на длительность хранения это не влияет, а вот белок станет резиновым и невкусным.

КАК ДОЛГО ХРАНИТЬ

Крашеные вареные яйца хранят так же, как и просто вареные. В холодильнике – до двух недель, причем в бумажной упаковке и на полке (на дверце из-за постоянного открывания и закрывания температура «скачет»). При комнатной температуре – не более трех суток, а если дома жарче +20 – не больше 10-12 часов.

Очищенные яйца или те, у которых треснула скорлупа после «битвы», можно хранить не дольше двух дней и только в холодильнике.

СКОЛЬКО ШТУК СЪЕСТЬ

- Здоровому человеку можно не больше трех яиц в день, но не за один присест. Подросткам можно два, а маленьким детям достаточно одного, - рекомендует врач-диетолог.

Осторожность нужно соблюдать тем, у кого высокий холестерин, а также людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, проблемами с желчным пузырем и поджелудочной – не больше одного яйца в день. Перебор может спровоцировать обострение гастрита и даже язвы желудка, поскольку вареное яйцо долго задерживается в желудке и трудно переваривается, а также повысить риск атеросклероза.

КСТАТИ

В какой день красят и откуда такая традиция

По церковной традиции, яйца красят в Чистый четверг (в 2022 году это 21 апреля), а освящают в Страстную субботу или после ночной литургии – в воскресенье, понедельник или вторник.

Есть несколько версий происхождения этого обычая. По одной, Мария Магдалина, собираясь к императору Тиберию с радостной вестью о воскрешении Христа, взяла с собой в качестве преподношения куриное яйцо. Однако император поднял ее на смех, заявив, что этого не может быть точно так же, как и ее яйцо не может стать красным. И в это же мгновение белое яйцо стало красным. По другой версии, дева Мария раскрашивала яйца, чтобы развлечь младенца Иисуса. Третья - яйца перед Пасхой заранее отваривали, чтобы они не испортились, и красили вареные, чтобы отличить от сырых.