Отправленная в массовку вдова Николая Караченцова раскрыла правду о своей зарплате в театре

По словам вдовы Караченцова, она 13 лет не играла в театре из-за тяжелой болезни мужа Фото: Борис КУДРЯВОВ

Конфликт директора "Ленкома" Марка Варшавера с артисткой театра Людмилой Поргиной тянется не первый год. 73-летняя артистка обвиняет руководителя в отсутствии ролей - мол, в спектакле "Юнона и Авось" она лишь молча носит свечку на заднем плане. У начальства своя правда: по его словам, вдова Караченцова, много лет получавшая от театра по 200 тысяч рублей в месяц, давным-давно не появляется на работе, зато регулярно поливает грязью в СМИ главу и коллектив "Ленкома". Дошло до того, что Варшавер написал заявление в прокуратуру и потребовал разобраться с актрисой за клевету: якобы в очередном интервью она заявила об угрозах со стороны руководства.

К счастью, на сегодняшний день этот конфликт уже исчерпан.

- Прокуратура сразу сказала, что это глупость - никакого процесса здесь быть не может, - рассказала Людмила Поргина kp.ru. - Я считаю, то, что делает Марк Борисович, позорит только его. Ну как это так? Артистка проработала столько лет, сыграла столько ролей... А он задвинул меня в темноту, чтобы даже из зала не было видно. Сегодня я продолжаю играть в массовке - Заслуженная артистка, артистка высшей категорий, жена Народного артиста. И зарплату получаю как артист массовки, который работает на низком уровне - 40 тысяч рублей (сам Варшавер недавно утверждал, что зарплата Поргиной - 55 тысяч. - Ред.). Люди приходят ко мне с цветами, стоят у служебного входа: "Людочка, ты выйдешь на поклон, мы еще тебе подарим цветы!". А я не выйду на поклон. Я не то, что на поклон не выйду, вы меня даже на сцене не увидите. Но ничего, я это перенесу. Я еще сыграю, подождите.

По словам вдовы Караченцова, она 13 лет не играла в театре из-за тяжелой болезни мужа. По ее подсчетам, в больницах с любимым супругом она провела около пяти лет.

- Он (Варшавер. - Ред.) говорит, что я 30 лет не играла в театре, но это полная ерунда: видимо, хочет меня испытать, - продолжает Людмила Андреевна. - Он ведь только директор, а не режиссер. Придет режиссер - буду разговаривать с режиссером. А пока я хожу по театру, где меня все обнимают, меня все любят. Это мой второй дом. И я надеюсь, что все наладится. Я не считаю себя бездарной. Меня и Коля считал талантливой, и масса других артистов. Просто я давно не снималась, не играла, потому что нужна была дома. Надо было создать Коле обстановку покоя и отдыха, уделить внимание сыну, престарелым родителям. Кто-то должен был нести за это ответственность, и этим человеком была я.

Тем временем, Марк Варшавер не торопится выводить актрису из тени. По его словам, роли в массовке – "закономерность, обусловленная возрастом артистки и отсутствием для нее подходящих персонажей в спектаклях", и других предложений для Поргиной у руководства нет.

Напомним, кроме зарплаты в театре вдова Николая Караченцова также получает повышенную пенсию как Заслуженная артистка - 53 тысячи рублей.

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