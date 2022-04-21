Байден выделил Украине денег на три дня жизни

Лидер США рутинно объявил о новых антироссийских санкциях Фото: REUTERS

В четверг американский президент Джо Байден неожиданно назначил выступление по украинской теме. Но сенсаций собравшиеся журналисты так и не дождались. Лидер США лишь рутинно объявил о новых антироссийских санкциях и дополнительной помощи для Незалежной.

В плане ограничений против России придумать что-то новое Западу становится уже сложно, поэтому санкции теперь вводят «в час по чайной ложке». На этот раз Байден объявил о том, что российским судам запрещено заходить в американские порты. Раньше о такой же мере объявила Европа.

Нюансов тут два: во-первых, европейцы предусмотрели много исключений. Например, запрет не распространяется на суда, перевозящие зерно или нефтепродукты. В результате больше половины российских кораблей свободно швартуются в западных портах. Во-вторых, зачастую суда де-факто принадлежащие российским компаниям ходят под нейтральными флагами (например, Либерии или Панамы).

Кроме того, Байден объявил о выделении Украине военной помощи на $800 млн (72 гаубицы и 121 тактический беспилотник) и прямой экономической помощи на $500 млн. Ранее украинские власти заявляли, что для бесперебойной выплаты пенсий и зарплат бюджетникам им нужно $5 млрд ежемесячно. То есть американской помощи в полмиллиарда хватит примерно на 3 дня.