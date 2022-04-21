Душить Россию санкциями бесполезно

Защитные меры приняты. С импортом разберемся. Рынки на Юг-Востоке Азии, в Африке и Латинской Америке открыты Фото: Shutterstock

Коллективный Запад давит Россию пакетами санкций. Первый вице-премьер Андрей Белоусов назвал это «глобальной блокадой, схематично состоящей из четырех колец». Речь о финансовой, торговой, транспортной и гуманитарной изоляции.

Сталкивалась ли мы с подобным давлением и как противостояли этому прессу? Какого эффекта ждет Запад и к чему в действительности это приводит? Что уже делает государство для защиты страны и населения и какие меры необходимы ещё? Как реагирует на это российский бизнес?

ЭИСИ предложил обсудить эти вопросы ведущим российским экспертам в области отечественной и международной политики в рамках круглого стола.

В обсуждении участвовали глава лаборатории социсследований Института региональных проблем Петр Кирьян и зампред комитета Госдумы по экономической политики Станислав Наумов, заместитель исполнительного директора по стратегии и прогнозированию ЭИСИ Екатерина Соколова и директор департамент региональных программа ЭИСИ Дарья Кислицина, глава Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин и глава комитета по строительной политике и ЖКХ Заксобрания Челябинской области Алексей Денисенко.

Вел дискуссию управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев.

ЭКСТРЕННЫЕ МЕРЫ

Екатерина Соколова говорила об оперативности принятия решений и их точечной направленности для смягчению последствий санкций:

- Как представители бизнеса переживают санкционный режим? Мы еженедельно публикуем отчеты, оцениваем основные тренды, ключевые риски. Если говорить о производстве продуктов питания - зерна и молочных продуктов, то рынок обеспечен практически полностью. Ограничения не повлияли на основную часть производства. Да, может вырасти себестоимость производства - за счет меньшего использования химии. При том Россия остается крупнейшим экспортером пшеницы и подсолнечного масла. В агросфере принимаются экстренные решение. Например, о дополнительных субсидиях на посевную, на семена. После краткого периода ажиотажного спроса на ряд товаров была принята серия решений - и приведены в норму запасы в торговых сетях.

Бизнес предлагает минимизировать налоговую нагрузку, Во многих отраслях компании не остались одни против санкций, шагов поддержки предпринимается множество.

Россия продолжает выходить на новые рынки и возникает новый высокий спрос на отечественные решения. Был момент оттока кадров, когда айтишники уезжали массово. Но нивелировался этот отток. По микроэлектронике есть новые каналы движения товаров, плюс собственное производство. Конечно, есть риски — например, недоступность импортных комплектующих для сложной медицинской техники. Нужно развитие региональных медцентров с тестированием новых препаратов и доведение до 60-70% объема отечественных медикаментов на внутренних рынках. Заместить технологии — реалистично.

В наших докладах есть ключевые тренды для понимания развивающихся процессов.

НИЖЕ АДМИННАГРУЗКУ!

Станислав Наумов поведал о том, как работает механизм взаимодействия правительства, депутатов и бизнеса:

- Много инициатив идет от президента, от Центробанка, от деловых кругов. В двух сотнях решений, о которых рассказывал вице-премьер Белоусов, есть несколько ключевых. Одно из них - снижение административной нагрузки. Раз мы столкнулись с беспрецедентными санкциями внешними — надо максимально снять внутреннее давление. Да, у нас система контрольно- ведомственных органов складывалась десятилетиями. Это съедало время на непродуктивную деятельность. Надо отменить все проверки на ближайшие несколько лет. И

бизнес сам решит, куда ему направить свои прибыли. Есть опыт 2020-2021 годов. Защитные меры приняты. С импортом разберемся. Рынки на Юг-Востоке Азии, в Африке и Латинской Америке открыты. Нам же надо опираться на наше внутреннее развитие, на развитие человеческого капитала. У нас есть разнообразие и в определении диагноза, и в решениях по лечению. Пусть, например, какую то часть гвоздей, шурупов и гаек делает Белоруссия - а какие возможности в целом есть у наших партнеров по ЕвраЗЭС? Сейчас с Набиуллиной обсуждается появление новой евразийской валюты -и это сыграет на устойчивости валюты национальной.

ГУБЕРНАТОРЫ- ПСИХОТЕРАПЕВТЫ

Дарья Кислицина говорила о региональной повестке:

- В 2020-2021 годах был опыт делегирования полномочий от центра регионам, муниципалитетам. Нужен был баланс между качеством и оперативностью принятия решений. Сейчас все так же. Поддержка социального самочувствия — тут большая часть работа ложится на губернаторов. Они должны быть погружены полностью в повестку. И зачастую выступают в роли психотерапевтов. Да, регионы имеют свою специфику - на западе своя повестка, у волсточных регионов она своя, они больше акцент делают на разворачивание определенных производств. При том во всех регионах были созданы штабы по противодействию санкционного режима.

Вторая история — создание центров принятия решений. Меняется проблематика того, чем нам заниматься в первую очередь. Надо изменить транспортные и логистические цепочки. Создаются центры импортозамещения

Возникают скидки на ипотеку, создаются региональные центры поддержки. Межрегиональное сотрудничество стыкуется с международным. В Иркутской области формируют сводный международный заказ от регионов Сибирского Федерального округа. Большинство регионов по этому пути пойдет - сейчас время создания коллабораций.

Важнейший тренд — потребляем то, что сделано в России. И продовольственные позиции, и промышленно-бытовые. Такие устремления происходят во всех сферах. Мы говорили с губернаторами о том, как происходит разворачивание региональных треков. И там идет яркий контент из регионов.

ОТВЕТ НА АГРЕССИЮ

Александр Калинин рассуждал о том, за счет чего страна может не только «держать удар» но и развиваться:

- Сталкивалась ли Россия в своей истории с чем то подобным? Да, сталкивалась. Чем отвечала? Ну вот пуск «Сармата» позволяет нам проводить независимую внешнюю политику. Страна показывает, что обладает потенциалом для отражения любой агрессии. У нас есть реальный суверенитет. В этом отличие от истории столетней давности — когда это усугублялось еще и эпидемией испанки.

Все ресурсы, которые у нас есть, мы направляем на динамичный рост в отраслях, где мы можем вырасти кратно. Новым железным занавесом нас хотят отбросить на десятилетия назад, но больше половины Земли в эти игры не хотят больше играть.

Да, санкции направлены в сектора, где Россия получает наибольшую добавленную стоимость, и где у нас технологический приоритет. Энергетический сектор, например, и металлургический.

При том политика должна быть направлена на бурное развитие малого бизнеса. В Китае все занимаются предпринимательством - и там это поощряется. Надо обратить внимание на сельское хозяйство, на фермерское производство. Уйти от ситуации, когда 30% урожая не доходит до прилавков. Мы предложили создать сеть оптовых розничных рынков. Есть приложение для фермеров — чтобы они могли продавать свою продукцию мелкими партиями. Мэры должны включать продажи с автолавок в свои еженедельные планы развития. Это - продовольственная безопасность.

Еще один блок — производственные малые предприятия. Им нужно дешевое финансирование. 9 млрд правительство уже выделяет на строительство технопарков для малого бизнеса. И максимальные преференции для производственных предприятий.

Самозанятость - уникальный режим. Наш опыт в той сфере изучают другие страны.

Необходимы преференция для социально ответственных организаций. Давайте уравняем в правах малый бизнес и социальные организации.

ИДЕОЛОГИЯ КРИЗИСА

Алексей Денисенко говорил о текущих проблемах

- Это кризис наполнен идеологий. Россияне изменят отношения друг к другу - в том числе в рамках формирования мнения о нас извне. Вижу что происходит в регионе. Нагрузка на губернаторов огромна, они работают в режиме 24/7.

Какие главная проблемы? Верните ставку рефинансирования назад - и все будет нормально с рефинансированием, и с финансированием малого бизнеса. Кассовые разрывы -это неопределенность. , Кассовый разрыв надо решать доступностью финансирования.

Есть производительные станки для легкой промышленности, но у них коллекции меняются каждые 8 месяцев. А ближайший поставщик может быть более чем за 1000 км. Будущее у легпрома в РФ есть при упрощении схем поставок. Текущие проблемы решаются в том числе во взаимодействии с Китаем

Раньше когда брали комплектующие со всего мира, подход был по соотношению цена-качество. А сейчас главное - обеспечить стабильность производства и сохранение рабочих мест.

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