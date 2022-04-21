Минобороны: за день уничтожено более 500 военных объектов на территории Украины

Ракетными войсками и артиллерией в течение дня поражено 450 объектов противника Фото: REUTERS

В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования с самолетов и вертолетов нанесены удары по 14 объектам ВСУ.

- В результате ударов в районе населенного пункта Попасная ликвидирован: пункт управления, два склада боеприпасов, два района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также два опорных пункта националистов. В населенных пунктах Шнурки и Славянск уничтожены склады боеприпасов, а также нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Черкасское и Александровка. Уничтожено до 120 националистов, а также более 30 единиц бронетехники и автомобилей, - перечислил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-майор отметил, что авиация за день поразила 64 военных объекта Украины. Среди них: 17 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники в районах Красный Лиман, Дробышево и два склада ракетно-артиллерийского вооружения в Запорожье.

- Ракетными войсками и артиллерией в течение дня поражено 450 объектов противника. В том числе: 14 пунктов управления, а также 429 опорных пунктов и мест скопления живой силы и техники в населенных пунктах Великая Камышеваха, Червоное, Пашково, Новая Дмитровка Харьковской области.

Противовоздушная оборона держит небо на замке: выявила и сбила беспилотник над Ясное Донецкой области.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

140 - самолетов.

106 - вертолетов.

512 - беспилотных летательных аппаратов.

254 - зенитных ракетных комплекса.

2422 - танка и других боевых бронированных машин.

266 - установки реактивных систем залпового огня.

1051 - орудие полевой артиллерии и миномет.

2274 - единицы специальной военной автомобильной техники.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Сегодня утром Минобороны рассказало, как живут украинские военнопленные, что сложили оружие. Они дожидаются окончания спецоперации в Севастополе на тех же условиях, что и российские военнослужащие. Получают трехразовое питание, поддерживают порядок в казарме и на территории, ходят в баню, смотрят в свободное время телевизор.

А вечером пришли кадры из медицинского отряда специального назначения (МОСН), где российские врачи оказывают помощь и проводят лечение пленных украинских военнослужащих, нуждающихся в медпомощи.

Раненые украинские военнослужащие благодарят российских военных и врачей, что оказали им помощь, вернули к мирной жизни.

Военный госпиталь, развернутый на базе одного из лечебных учреждений Луганской Народной Республики, обеспечен лекарственными препаратами для проведения медикаментозного лечения и оснащен всем необходимым оборудованием

для проведения хирургических операций и лечения ранений и травм различной тяжести.

Российские специалисты проводят осмотры, назначают и проводят лечение болезней и травм любой сложности.

В госпитале оборудованы палаты постоянного содержания, отделение реанимации и интенсивной терапии, рентген, перевязочные и хирургические кабинеты.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 21 апреля 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 апреля 2022 года (подробности)

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