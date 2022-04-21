Концерты Макаревича в России отменили после его скандальных заявлений в адрес россиян

На Андрея Вадимовича накинулись буквально все Фото: Борис КУДРЯВОВ

В России отменили концерты группы «Машина времени». Об этом сообщил фронтмен коллектива Андрей Макаревич, который сейчас находится в Израиле вместе с семьей. В конце марта молодая жена родила ему сына Эйтана.

"Сегодня опять отменяют концерты. Могу только выразить сожаление нашим фанам, и напомнить - ничего нового. Давно живем. Будем жить дальше", - поделился Андрей Макаревич.

Позже пресс-секретарь коллектива Антон Чернин уточнил, что речь идет об отмене четырех из шести концертах. "Если будут изменения, мы сообщим", - пообещал он.

В середине апреля разразился грандиозный скандал. Неосторожная фраза Макаревича о соотечественниках обсуждается по сей день. Лидер "Машины времени" даже решил объясниться, что на самом деле имел в виду.

68-летний артист встал горой за друзей и хороших знакомых, посетовав на то, что Россия теряет лучших представителей культуры. "Вижу тявканье по поводу уехавших - Аллы, Максима, Чулпан... Это Россия уехала от вас, .... Потому что Россия - они, а не вы", - заявил певец.

Резкие слова не оставили никого равнодушным. На Андрея Вадимовича накинулись буквально все. По его мнению, многие попросту не так поняли суть фразы. "Чаще всего пишут: «Макаревич опять оскорбил россиян». Дальше этой фразы обычно не идут. И я им всякий раз вежливо пытаюсь объяснить: ребята, я не россиян оскорбил, я говорю конкретно о вас, ... Зря вы думаете, что вы - вся Россия", - говорит музыкант.

Артист подчеркивает, что несет ответственность за то, что сказал и сделал. "А как это поняли Коля, Ваня или Вася?... Я не нанимался расшифровывать, пусть сами думают", - отрезал Макаревич.