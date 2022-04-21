Пропавший Андрей Малахов признался, что с ним происходит на самом деле

Малахов постоянно работает Фото: Телеканал "Россия"

Андрей Малахов в последнее время пропал из поля зрения поклонников. Он не выходит в свет и пропал из соцсетей. На телевидении он тоже сейчас редкий гость, так как трансляция развлекательного контента существенно снизилась. На днях шоумен все же решил расставить все точки над i, честно рассказав, что с ним происходит.

Андрей Малахов ответил многочисленным поклонникам, которые буквально засыпали его вопросом о том, куда он пропал. "Мне, конечно, приятно, что столько людей за меня переживают, гадают, куда я исчез... Но не надо инсинуаций, никуда я не пропал. Каждую неделю снимаю программы, которые вы видите в эфире по выходным", - цитирует телеведущего "Антенна".

Вероятно, речь идет о программе "Песни от всей души". В студии собираются гости из разных уголков страны, которые посвятили жизнь музыке. В передаче все чинно и благородно - речь только о творчестве, музыке и высоком. Ну, разве что иногда гости звезды экрана делятся душевными драмами.

Стоит отметить, что Малахов постоянно работает. "Чем я могу объяснить свой успех? Только трудолюбием. Не все готовы 24 часа проводить на работе", - говорил он.

Артист долгие годы остается одним из самых оплачиваемых телеведущих. Он живет у Храма Христа Спасителя в самом центре Москвы. Элитная четырехкомнатная квартира площадью 200 квадратных метров с видом на Кремль стоит более 140 миллионов рублей. В апартаментах выполнен дизайнерский ремонт в скандинавском стиле с использованием натурального дерева и камня. Дощатые полы отшлифованы до идеального состояния и дополнительно укреплены на гвозди. Стены покрашены в светлые тона. На балконе Андрей выращивает цветы.