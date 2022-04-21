Минобороны о подготовке в Николаеве провокации: украинские националисты мародерствуют на машинах со знаком "Z"

В Запорожье сотрудники СБУ привлекают вооруженные бандитские группировки для запугивания местных жителей Фото: REUTERS

Каждый день российские журналисты думают, что киевский режим вряд ли придумают глупость более дикую и жестокую. Но ошибаются. Профессиональные артисты с гранатами могут удивлять импровизациями.

Руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал об очередных "гримасах" киевских властей:

- "В Запорожье сотрудники СБУ привлекают вооруженные бандитские группировки для запугивания местных жителей, которые, по их мнению, являются недостаточно «патриотичными». С этой целью боевики свободно передвигаются по городу, в том числе в период действия комендантского часа, а также им предоставлена «полная свобода действий» в отношении населения. Зная о своей безнаказанности, боевики проявляют особую жестокость и цинизм ко всем категориям жителей города, включая стариков, женщин и детей".

- "Международные организации, в том числе Международный Комитет Красного Креста (румынское отделение) приостанавливают все поставки гуманитарной помощи в Одессу из-за массовых хищений должностными лицами военных администраций города и области поставляемого продовольствия и медикаментов. Подобные действия украинских властей свидетельствуют об их бесчеловечном отношении к собственному народу и полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права".

- "Кроме того, по имеющейся достоверной информации в поселке городского типа Воскресенское Николаевской области киевским режимом заблаговременно подготовлена очередная изощренная провокация в целях дискредитации Вооруженных Сил России перед мировой общественностью. По указанию командования ВСУ специалисты информационно-психологических операций провели постановочную съемку "актов мародерства", совершенных якобы российскими военнослужащими в отношении мирных граждан: переодетые в российскую форму боевики 191 батальона 123 бригады территориальной обороны с использованием автомобилей со знаком "Z" демонстративно грабили частные дома и осуществляли фото- и видеосъемку своих бесчинств на мобильные телефоны".

- Заранее предупреждаем так называемый цивилизованный запад, что этот очередной фейк со стороны киевских властей "о злодеяниях русских" в ближайшее время планируется распространить через "объективные" и "независимые" западные СМИ при полном одобрении ваших же кураторов, находящихся в Киеве, - отметил Мизинцев.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- Несмотря на препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 14 877 человека, из них – 2 288 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 908 907 человек, из которых 166 049 детей. Государственную границу Российской Федерации пересекли 120 770 единиц личного автомобильного транспорта, из них за сутки – 1 960.

- В субъектах Российской Федерации продолжают функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения,

которые полностью оборудованы всем необходимым имуществом, в них предусмотрены места для отдыха и горячее питание.

С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа, им оказывается квалифицированная медицинская и психологическая помощь.

- На пунктах сбора подготовлено более 22 тыс. тонн предметов первой необходимости и продуктовых наборов, включая детское питание и жизненно важные медикаменты.

- Начиная с 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 13 855,9 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведены 875 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки – 10 в Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 436,1 тонны гуманитарной помощи.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела по фактам преступных действий украинских силовиков в отношении мирных жителей Донбасса.

Следствием установлено, что 20-21 апреля военнослужащие Вооруженных сил Украины и других украинских воинских формирований обстреляли из артиллерийских орудий и минометов объекты гражданской инфраструктуры в Донецке, Макеевке, Мариуполе и Ясиноватой, а также населенных пунктах Еленовка, Веселое, Минеральное, Владимировка и Новочеретоватое Донецкой Народной Республики.

В Донецке повреждены дома, расположенные на улицах Огинского, Петровского и Земляничной. В Макеевке снаряды повредили жилые дома на улице Франко в поселке Землянки. В поселке городского типа Еленовка частично разрушены здания на улице Октябрьской, в Ясиноватой - дом в микрорайоне Центральном и цех Ясиноватского машиностроительного завода, в поселке Веселое - дом по улице Набережной, в поселке Минеральное - оборудование Верхнекальмиусской фильтровальной станции. В поселке городского типа Владимировка и населенном пункте Новочеретоватое ранения получили две женщины.

Из Мариуполя в судебно-медицинские учреждения ДНР доставлены тела 11 мирных граждан и 11 неопознанных лиц, которые погибли в результате действий украинских силовиков. Также в период с 4 по 20 марта в результате артиллерийских обстрелов в Мариуполе получили ранения 6 мирных жителей.

В Луганской Народной Республике украинскими националистами были нанесены удары по объектам гражданской инфраструктуры в городах Золотое-5 и Первомайск, а также населенных пунктах Золотое и Березовское.

В результате артиллерийских обстрелов в Первомайске получили повреждения более 60 домов по улицам Гагарина, Павлова, Сосюры, Чихачева, Петровского, Бахмутского, Луговской, XIX Партсъезда, Ростовской, Винницкой и Макушкина. В населенных пунктах Золотое и Золотое-5 повреждены 18 жилых домов, а также здание детского сада. Установлены трое гражданских лиц – жители Попасной, Рубежного и Кременной, которые получили ранения несколько дней назад.

Следственный комитет России продолжает работу со свидетелями, а также по признанию лиц, получивших ранения, потерпевшими по уголовному делу. Устанавливаются лица из числа украинских вооруженных формирований, причастные к этим преступлениям против мира и безопасности человечества.

ВНИМАНИЕ!

Российская Федерация проводит целенаправленную и скоординированную работу по эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из опасных районов, а также осуществляет масштабные мероприятия по оказанию всесторонней помощи Донецкой и Луганской народным республикам, а также населению в контролируемых районах Украины.

Ежедневно с 10:00 (мск) российская сторона открывает гуманитарные коридоры на харьковском, луганском, донецком

и крымском направлениях в сторону России. Кроме того, Российская Федерация готова в кратчайшие сроки развернуть гуманитарные коридоры на любых других направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц.

Украинской стороной на текущие сутки заявлено три коридора на запорожском, криворожском и николаевском направлениях, из них нет ни одного в сторону России. Вооруженные Силы России, а также формирования Донецкой и Луганской народных республик неукоснительно соблюдают «режим тишины» на всех, в том числе заявленных украинской стороной маршрутах.

Вооруженные Силы России ежедневно с 08:00 до 19:00 (мск) открывают гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения судов в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили.

Детальная информация о порядке функционирования морского гуманитарного коридора ежедневно каждые 15 минут передается по УКВ-радиосвязи на 14 и 16 международных каналах на английском и русском языках.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 21 апреля 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 апреля 2022 года (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На смену «Сатане»: Россия испытала мощнейшую в мире ракету «Сармат», остановить которую невозможно

От нее не придумано «зонтиков», ее нельзя сбить в полете или уничтожить в шахте, а она сможет достать до любой точки Земли (подробности)

«Азов» в Мариуполе взял в заложники украинских военных, нацгвардию и собственные семьи

Сдавшиеся в плен националисты рассказывают, что на самом деле происходит на «Азовстали» (подробности)

Экс-сотрудник украинского МВД: Готовился удар по России биологическим оружием

Генерал, служивший в силовых структурах Украины до госпереворота 2014 года, раскрыл «КП» подробности о секретных лабораториях в соседнем государстве (подробности)