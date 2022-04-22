Соединенные Штаты используют доллар как орудие диктата для нас и для других стран Фото: REUTERS

Сон мне был. Установился на планете новый миропорядок. Нет больше общепризнанных валют для международной торговли. Деньги у каждой страны свои. Хочешь российский газ, плати в рублях, индийские масала-чаи - в рупиях, китайские кроссовки - в юанях, американские технологии - в долларах и т. д. Открываю во сне кошелек, а внутри купюры в разных валютах, чтобы за импортные товары в магазинах платить. Просыпаюсь - а что если сон вещий?

НЕ БАКСОМ ЕДИНЫМ

Как ни крути, а трон главной мировой валюты под долларом зашатался. И на то есть несколько причин.

1. Потеря доверия

В марте западные страны во главе с США заморозили почти половину золотовалютных резервов Центробанка России - около $300 млрд. Что самое интересное, у американских властей такие шаги уже вошли в привычку. Около $2 млрд резервов Ирана 20 лет назад были заблокированы в банке США. Части своих резервов лишились Центробанки Венесуэлы и Сирии. В прошлом году Афганистан попрощался со своими $7 млрд.

2. Поиск альтернатив

Не желая попасть под заморозку, многие страны, хранившие свои «сбережения» в американской валюте, решили от нее уходить. И стали присматриваться к альтернативе - золоту. Так, например, доля золотых резервов России растет с каждым годом. В 2018-м - $77 млрд, в 2022-м - уже $131,5.

3. Переход на другие валюты

Чтобы доллар еще сильнее зашатался, Россия выдвинула условия европейским покупателям: платите за наш газ в рублях. Буквально в тот же самый момент арабские страны - поставщики нефти - затеяли переговоры с Китаем о поставках энергоресурсов за юани.

4. Рост криптовалют

Многие страны уже задумались о легализации электронных денег. А в Сальвадоре, к примеру, биткоин уже стал национальной валютой.

- И все же ваш сон - утопия, - успокаивает эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Беляев. - Взять и отказаться от доллара не так-то просто.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Однако на календаре 2022 год, доллар, казалось бы, теряет позиции, но львиная доля мировых сделок (около 70%) все равно совершается в американской валюте. В чем же дело?

- Да просто это очень удобно, - объясняет директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. - Доллар - наименее волатильная валюта (то есть ее курс максимально стабилен. - Ред.). Возьмем, к примеру, рубль. В 2013 году доллар стоил 30 рублей, а две недели назад - 120 рублей. В четыре раза выше! Если расплачиваться рублем, то нет уверенности, что он удержится. А доллар постоянно колеблется в пределах одного процента.

Еще один плюс - в том, что разные страны предпочитают хранить свои резервы именно в долларах. У того же Китая кубышка - больше триллиона баксов. Почему они не переводят их в юани?

- Да потому что у Китая такие колоссальные объемы торговли с Америкой, что никуда он от нее и от доллара не денется, - говорит профессор Высшей школы экономики Евгений Коган. - Китайцы активно используют американское технологии, а американцы - самые большие потребители китайской продукции.

По словам Георгия Остапковича, еще одно преимущество доллара - то, что это защитная валюта. Наступает в России кризис - россияне покупают доллары, чтобы сохранить свои средства. От этого США только выигрывают: спрос на валюту страны поддерживает ее экономику, заодно позволяет ей печатать больше денег без риска инфляции, таков закон рынка.

Согласятся ли власти США изменить ситуацию? Конечно, нет. И в этом главный минус сложившейся системы.

- Соединенные Штаты используют доллар как орудие диктата для нас и для других стран, - подчеркивает финансист Михаил Беляев. - И этот недостаток будет сопровождать любую страну, чья валюта будет играть роль мировой.

- Стоит какой-то стране выступить против доллара, как ее целостности тут же начинают угрожать оружием. Примеров в современной истории достаточно, - говорит Евгений Коган.

Напоследок. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

А ЧТО ЕСЛИ ОТКАЗАТЬСЯ?

- Да не вопрос! - говорит Евгений Коган. - Вы можете рассчитываться в любой валюте, но есть одна небольшая проблема - инструменты в долларах доходнее и ликвиднее.

Объясняем. Допустим, мы продали нефть в Индию и получили за нее рупии. А теперь нам нужно купить медицинское оборудование в Германии, которая требует оплаты в евро.

- Зачем Германии рупии? - говорит Остапкович. - Мы потеряем на конвертации. Рупии мы можем отдать той же Индии за какие-то ее товары, но нюанс есть. Индийской продукции в России очень мало. Если экспорт в конкретную страну приблизительно равен импорту из нее же, то мы можем использовать национальную валюту. Но если возникает профицит или дефицит, то смысла нет вообще.

Тем не менее с некоторыми странами Россия частично ведет расчеты не в долларах. Это Турция, та же Индия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

КОГДА ОН ОСЛАБНЕТ?

- Полвека занимаюсь вопросами американской экономики, - говорит Михаил Беляев, - и все эти десятилетия мы только и говорим про ее похороны. А она по-прежнему могучая. И отличается от других стран упругостью и резистентностью (сопротивляемостью. - Ред.), которая позволяет ей выходить обновленной из кризисов. Поймите: силу валюте придает состояние внутренней экономики. Поэтому доллар не ослабнет, даже если от него откажется ряд стран. Просто он будет обслуживать более узкий участок мировых экономических отношений.

Так, может быть, нам и не ослаблять свою атаку на доллар? Даже если Россия немного «подвинет» его на международной арене - ну и пусть, это слону дробина, а нам приятно.

Георгий Остапкович резко прерывает мои размышления и объясняет, что доля российского ВВП в мировой экономике - 1,7%, а суммарная доля ЕС и США - около 60%.

- Кого мы двигать собрались? - разводит руками аналитик.

И что теперь? Доллар так и останется незаменимым?

- Пока его серьезный конкурент - это юань, - говорит Михаил Беляев. - Если Англия не сдаст позиции, будет еще фунт и, возможно, йена и турецкая лира.

Трон главной мировой валюты под долларом зашатался. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

А с чего, собственно, все началось? Как доллар стал гегемоном? Если вкратце, то дело было так.

1944 год. Окончание Второй мировой войны предрешено. В американском городке Бреттон-Вудс проходит валютно-финансовая конференция представителей 44 стран. Цель - договориться о новых принципах международных расчетов. До того момента национальные валюты были привязаны в золоту. Курс соотношения денег и драгметалла устанавливался каждым государством самостоятельно.

Участники конференции решили, что нужна одна валюта, привязанная к золоту. И ею стал американский доллар, так как во время войны только экономика США (если брать ведущие страны) практически не понесла потерь.

Это решение себя оправдало. В последующие годы экономики разных стран укрепились, международная торговля набирала обороты, росли объем инвестиций. Но обратной стороной медали стал рост гегемонии доллара и влияния США на госбанки других стран.

В 1976 году на Ямайке состоялась новая конференция, где было решено отказаться от привязки доллара к золоту и перейти на плавающие курсы. Это позволило валютам других стран укрепиться. В Международном валютном фонде посчитали, что за последние десятилетия доля доллара в международных резервах сократилась с 71% до 61%.

Экономисты не разделяют эйфорию по поводу отказа от доллара. Прежде всего потому, что это нереально.

- Чтобы мир был без доллара, нужно забыть, что есть США, - говорит Евгений Коган. - А этого не получится. Львиная доля мировой торговли происходит с помощью доллара. И даже если Россия уйдет от расчета в долларах, мир не перевернется. Другое дело, что сейчас многие переходят на расчеты в евро и доля доллара в международных расчетах снижается. Но незначительно. И наша страна не сможет переломить ситуацию, пока у нее не будет такой же сильной и технологичной экономики, как в США.