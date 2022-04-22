Военная спецоперация на Украине 22 апреля 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 22 апреля 2022 года.

Президент России Владимир Путин назвал нецелесообразным штурм завода «Азовсталь» в городе Мариуполь, приказал отменить его. Российский лидер предложил заблокировать промышленную зону "Азовстали" так, чтобы "муха не пролетела".

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объявил о полном освобождении Мариуполя от украинских националистических формирований. Он отметил роль чеченских силовых подразделений во взятии Мариуполя и поблагодарил бойцов, которые внесли вклад в освобождение города.

Слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что он не видел и не получал российского проекта документа, вызывают вопросы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля отметил, что российские "формулировки в последней версии" ранее были переданы украинской переговорной делегации, а дальше Москва будет ждать ответа.

Россия снова открыла гуманитарные коридоры в районе "Азовстали" в Мариуполе, чтобы мирные жители могли воспользоваться ими и добраться в безопасное место. Одна из эвакуировавшихся жительниц Мариуполя Нина, которая проживала в прилегающих к заводу квартала, рассказала о том, украинские военнослужащие зачищали преддверия предприятия.

Прямая трансляция

21 апреля:

23:57 В Пентагоне заверили, что ВМС США не планируют операций в Черном море. В военном ведомстве также исключили возможность участия в каких-либо антиблокадных операциях

23:27 Белый дом: США видят признаки оказания Народно-освободительной армией Китая поддержки ВС России. По мнению представителя Белого дома, КНР "разделяет с Россией заинтересованность прежде всего в том, чтобы подрывать позиции США и Запада"

23:19 Зеленский: потери Украины в результате российской спецоперации оцениваются в $550 млрд. Украинский лидер считает, что на восстановление экономики Украине нужно до 7 миллиардов долларов ежемесячно.

23:12 Пентагон: США организуют консультации с участием других стран по укреплению военного потенциала Украины. Кроме того отмечается, что США направляют Киеву ударные беспилотники

23:04 Глава Украинской православной церкви Онуфрий предложил вывести гражданских из «Азовстали» крестным ходом

22:29 США не планируют участвовать в эвакуации мирных жителей из Мариуполя