Военная спецоперация на Украине 22 апреля 2022: прямая онлайн-трансляция
Фото: Александр КОЦ
С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 22 апреля 2022 года.
Президент России Владимир Путин назвал нецелесообразным штурм завода «Азовсталь» в городе Мариуполь, приказал отменить его. Российский лидер предложил заблокировать промышленную зону "Азовстали" так, чтобы "муха не пролетела".
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объявил о полном освобождении Мариуполя от украинских националистических формирований. Он отметил роль чеченских силовых подразделений во взятии Мариуполя и поблагодарил бойцов, которые внесли вклад в освобождение города.
Слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что он не видел и не получал российского проекта документа, вызывают вопросы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля отметил, что российские "формулировки в последней версии" ранее были переданы украинской переговорной делегации, а дальше Москва будет ждать ответа.
Россия снова открыла гуманитарные коридоры в районе "Азовстали" в Мариуполе, чтобы мирные жители могли воспользоваться ими и добраться в безопасное место. Одна из эвакуировавшихся жительниц Мариуполя Нина, которая проживала в прилегающих к заводу квартала, рассказала о том, украинские военнослужащие зачищали преддверия предприятия.
21 апреля:
23:57 В Пентагоне заверили, что ВМС США не планируют операций в Черном море. В военном ведомстве также исключили возможность участия в каких-либо антиблокадных операциях
23:27 Белый дом: США видят признаки оказания Народно-освободительной армией Китая поддержки ВС России. По мнению представителя Белого дома, КНР "разделяет с Россией заинтересованность прежде всего в том, чтобы подрывать позиции США и Запада"
23:19 Зеленский: потери Украины в результате российской спецоперации оцениваются в $550 млрд. Украинский лидер считает, что на восстановление экономики Украине нужно до 7 миллиардов долларов ежемесячно.
23:12 Пентагон: США организуют консультации с участием других стран по укреплению военного потенциала Украины. Кроме того отмечается, что США направляют Киеву ударные беспилотники
23:04 Глава Украинской православной церкви Онуфрий предложил вывести гражданских из «Азовстали» крестным ходом
22:29 США не планируют участвовать в эвакуации мирных жителей из Мариуполя