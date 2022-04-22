Иван Ургант впервые ответил на вопрос о продаже своей недвижимости и эмиграции

Иван Ургант Фото: Михаил ФРОЛОВ

В последнее время Иван Ургант не сходит с первых полос скандальной хроники. Все началось после отъезда телеведущего с семьей в Израиль. Народ всполошился, решив, что их кумир эмигрировал на Ближний Восток. Шоумену даже пришлось опровергать домыслы. Однако вслед за этими слухами появились сообщения о продаже звездой столичной недвижимости.

Иван Ургант давно вернулся из отпуска. В настоящее время телеведущий шоу "Вечерний Ургант" каждый день ездит на работу. При этом никак не реагирует на слухи с плетни в свой адрес. Однако близкие друзьям, вероятно, очень переживают за шоумена.

Давняя подруга артиста Ирена Понарошку решила ответить злопыхателям, передав им разговор с Ургантом. 39-летняя звезда поделилась совместным фото с артистом и лирически описала их диалог.

"Иван Андреевич, а почему вы не скажете всем, что вы в Москве, что не продаете никакую недвижимость, никуда не эмигрируете, что уезжали всего на несколько дней по семейным делам?"- написала Понарошку.

На это артист ей ответил: "Потому что, Ирена, оправдываться - это унизительно. Кому надо, тот все понимает".

Стоит отметить, что неприятные слухи о телеведущем огорчаю не только друзей артиста, но его отца. Так, актер Андрей Ургант даже высказался об израильском гражданстве наследника. "Про израильское гражданство ничего не могу сказать, просто не знаю. Разве у нас это запрещено? Сегодня каждый человек, если он имеет возможность и желание, может получить паспорт любой страны. Сейчас Иван в России, этим все сказано", - говорил он.