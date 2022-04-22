Последние новости о ситуации вокруг Украины на 22 апреля 2022 года: Штурм «Азовстали» отменен, дорога на Харьков свободна, поляки стонут от беженцев

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Шойгу доложил про взятие Мариуполя

21 апреля Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении Мариуполя. Глава Минобороны сообщил, что боевики в этом городе четырежды прикрывались мирными жителями при своем отходе. По данным генерала армии, на момент окружения Мариуполя численность группировки ВСУ с иностранными наемниками превышала 8 тысяч человек. Путин назвал успехом освобождение города и поручил представить отличившихся к госнаградам. Глава государства приказал отменить штурм «Азовстали» для сохранения жизни наших бойцов. Он поручил полностью блокировать комбинат и подтвердил, что всем сдавшимся в плен гарантирована жизнь.

Дорога на Харьков свободна

Отряды Луганской народной республики с боем вышли на границу Луганской и Харьковской областей. Они встретились с боевыми соединениями Народной милиции ЛНР, зашедшими из приграничных районов Луганской области. «Дорога на Харьковскую область из Луганской народной республики свободна и безопасна, - заявил глава МВД ЛНР Игорь Корнет, - Она может использоваться для подвоза продуктов питания, топлива, и обеспечения освобожденных территорий Харькова»

Боевикам в Крыму некомфортно

Сотрудники ФСБ пресекли теракт в Крыму, где готовился подрыв железной дороги. Преступление в Симферополе собирался совершить сторонник «Исламского государства» (запрещенного в России). Приказ он получил от главы крымско-татарского добровольческого батальона «Крым», который ведет боевые действия против наших войск на Украине. При обыске в доме преступника нашли два комплекта взрывчатки, два электродетонатора, схему закладки взрывных устройств под железнодорожное полотно и экстремистскую литературу.

Индия не пустила японские самолеты

Индия не стала предоставить свои аэродромы самолетам самообороны Японии для загрузки «гуманитарной помощи украинским беженцам». Японские борта по согласованию с ООН собирались через Индию и ОАЭ доставить десятки тонн грузов в пограничные с Украиной районы Польши и Румынии. В связи с отказом Нью-Дели Токио придется пересматривать план по отправке гуманитарной помощи.

СК расследует убийства гражданских

Оперативная группа военных экспертов ДНР вместе с представителями СК РФ обнаружили 26 погибших гражданских от обстрелов националистов «Азова» на территории мариупольской больницы №4. Сейчас следователи документируют последствия преступлений вооруженных формирований Украины по отношению к мирным жителям и гражданским объектам в этом крупнейшем порту на Азовском побережье.

Америка поторопилась с истребителями

Официальный представитель Минобороны США Джон Кирби заявил, что оговорился: Украина получила не «целые» самолеты от американцев, а «лишь запчасти» к ним и допоборудование. Накануне на брифинге Кирби сообщил про отправке Украине самолетов. Теперь же пресс-секретарь Пентагона утверждает, что незалежная получила от Штатов и их союзников «достаточно запчастей и оборудования», чтобы эксплуатировать больше самолетов, чем у них было еще полмесяца назад. И добавил, что Киев имеет необходимое количество «работоспособных боевых самолетов».

Полсотни украинских спартанцев

Американские инструкторы приступили к обучению украинских офицеров обращению с гаубицами, отправленными из США. И пушки и снаряды прибыли на днях в Европу. Обучение пройдут более полусотни украинских военных в «неназванной стране за пределами Украины». Курс обучения займет не более недели. Но все ли захотят вернуться?

Литва дает огня

Вильнюс передал Киеву тяжелые минометы. Глава литовского оборонного ведомства Арвидас Анушаускас, оценивший стоимость военной помощи Киеву в десятки миллионов евро, так отреагировал на вопрос о том, сколько же минометов отправили в незалежную. «Число называть не буду, но передали точно не один». Кроме минометов литовцы отправили Украине ПЗРК Stinger и другие средства ПВО, противотанковые вооружения, амуницию, гранаты, пулеметы, автоматы, средства связи. Всего - 35 позиций.

Латвия рассмотрела геноцид

Сейм Латвии единогласно принял удивительное заявление: «Россия осуществляет геноцид против украинского народа». Депутаты латвийского парламента призвали все евроатлантическое сообщество немедленно ввести комплексные санкции против России - чтобы лишить Москву возможности продолжать операцию против Киева. Например, срочно и полностью отказаться от российских энергоресурсов . Доказательствами «геноцида» стали фейки о «роддоме в Мариуполе», «расстрелах в Буче» и «бомбежке Краматорска». Все таки успокоительное принимать надо вовремя.

Мэр Варшавы жалуется на беженцев

Глава администрации польской столицы Рафал Тшасковский пожаловался, что население Варшавы из-за невиданного наплыва беженцев из Украины увеличилось на 15 процентов. Это создало проблемы всем городским службам и варшавянам, расходы возросли на сотни миллионов злотых, машины не успевают вывозить мусор и возникли проблемы в транспорте и общепите. Мэр мечтает вслух чтобы Евросоюз начал помогать Варшаве, про себя молится об избавлении от этого нашествия (из полутора миллионов беженцев, осевших в Польше за два месяца, не менее 300 тысяч почему-то выбрали столицу). Лишь 60 тысяч воспользовались законом о помощи беженцам и устроились на работу, остальные сидят на пособиях.

Киев хочет дотянуть до лета

Украинский парламент продлил действие военного положения в незалежной еще на месяц. То есть до 25 мая. По данным народного депутата Ярослав Железняка за продление действия военного положения проголосовали 300 заседавших в Раде.

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