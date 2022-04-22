Эдуард Бояков: "Русский театр попал под влияние нетрадиционных ценностей, неустроенных феминисток и жеманных геев"

Эдуард Бояков Фото: Олег КОРОЛЕВ

Во вторник специальную премию жюри фестиваля «Золотая маска» получил спектакль «Горбачёв» (Театр Наций) в постановке латышского режиссера Алвиса Херманиса. Говорят, председатель СТД Александр Калягин лично просил этот спектакль из конкурса исключить: из-за антироссийской позиции Херманиса, из-за Чулпан Хаматовой, которая в нём играла. Чтобы избежать скандала, две недели назад СТД убрал «Горбачёва» из числа лауреатов московской театральной премии «Гвоздь сезона». Но дирекция «Маски» просьбу Калягина не услышала.

Лауреатом премии (в номинации лучший режиссер) стал Дмитрий Крымов, уехавший в США. Из Филадельфии он просил передать его «Маску»... Дмитрию Муратову, главному редактору «Новой газеты». Нелепо выглядела история с награждением режиссера оперы «Саломея» (Большой театр). "Золотую маску" должен был получить немец Клаус Гут. Но он от премии отказался. Поэтому дирекция фестиваля решила не награждать никого, поскольку не могли "не принять во внимание решение Гута". Что за чудеса происходят с главной российской национальной театральной премией, мы спросили у режиссера Эдуарда Боякова, который стоял у истоков «Золотой маски».

- Я создавал этот проект в середине 90-ых, когда в стране была разруха, когда не было связей между театрами российских регионов. Не было Интернета. Никто толком ничего друг о друге не знал. Задача была - создать такой проект, который бы объединил театры страны. Была создана четкая продуманная модель. "Золотая маска" и сейчас работает как часы. И если критиковать, то не структуру фестиваля, а его содержание. Я не хочу сказать, что, когда я ушел из «Маски» и бережно передал её в руки Марии Ревякиной, все пошло в разнос. Это, конечно, не так.

Но еще лет двадцать назад встал вопрос, в каком направлении будет развиваться русский театр. Уже тогда он попал по влияние, мягко говоря, нетрадиционных ценностей, когда в театр пришли неустроенные феминистки и жеманные геи. А цели так называемой творческой элиты не имели никакого отношения к сохранения русской культуры и русского театра.

Уже много лет вся наша культурная политика, абсолютно колониальная, существует как придаток Запада. Показатель успешности того или иного театрального режиссера – это приглашение на фестиваль в Авиньоне. Как в кино – приглашение на фестиваль в Канны или в Берлин.

В этом смысле «Золотая Маска» ничем не отличается от других либеральных, прозападных проектов. И дело не только в награждении спектакля с участием Чулпан Хаматовой, или режиссера Дмитрия Крымова, который уехал в Америку, или кукольного спектакля «Ходжа Насреддин» Тимура Бекмамбетова, который выступил против спецоперации на Украине… Большая часть так называемой российской элиты думает примерно так же, как они, но молчит и не высказывается, пытаясь усидеть на двух стульях.

Скажу крамольную вещь. Я уважаю Кирилла Серебренникова и Чулпан Хаматову за их честную позицию, которую они не скрывают, а не ту плесень, пятую колонну, которая разрушают страну изнутри. У которой в руках есть все ресурсы. Эти люди отвечают за культурную политику, которая в их исполнении на самом деле антигосударственная, русофобская. Это такая фига в кармане нашей интеллигенции еще с советских времен. Просто сегодняшняя ситуация вскрыла этот нарыв. Его пытаются неловко заклеить пластырем.

Конечно, проще всего возмущаться, что спецприз получил спектакль «Горбачёв» в постановке латышского режиссёра Алвиса Херманиса. Но Херманис, действительно, хороший режиссер, который поставил не только "Горбачёва", но и прекрасные «Рассказы Шукшина». Возмущать должно другое: почему единственный приличные спектакль по Шукшину поставил прибалтийский режиссер? У нас своих хороших режиссеров нет? Пора проснуться и предъявить свои проекты, из которых видно отношение к стране, любишь ты её или ненавидишь. У нас патриотов по пальцам можно посчитать: Газманов, Полина Гагарина и Басков… А где остальные?

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