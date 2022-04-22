Геннадий Зюганов: Чубайс стал пятым вице-премьером, сбежавшим за границу... Это сколько же они наших секретов вывезли!

Геннадий Зюганов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 21 апреля, журналист «Комсомольской правды» позвонил Зюганову в 7 утра.

- ... Алло! Геннадий Андреевич, это помощник Зюганова вас беспокоит так рано. Вчера Мария Николаевна Прусакова очень хорошо провела «Партийную среду» на Радио «КП», был такой очень предметный разговор и по сельскому хозяйству, и по работе с молодежью.

- Ваше поручение председатель партии выполняет. (Зюганов командировал Прусакову в «Комсомолку» по нашей просьбе. - А.Г.)

- Спасибо огромное. Маша нам рассказала, почему символы военной спецоперации на Украине – Z и V. Z – это потому что Геннадий Андреевич Зюганов был инициатором признания ДНР и ЛНР, а V – это Владимир Путин, который это поддержал, и по инициативе которого проводится сейчас спецоперация. Вот эти формулировки не расходятся с линией партии, Маша нам все правильно рассказала?

- Маша с Алтая, а Алтай связан со Вселенной, с Шамбалой. Поэтому ей виднее.

А Сибирь вообще всегда здоровее на вещи смотрит. Да, мы постоянно выступали за признание воли народа – Донбассу жить самостоятельно и не подчиняться нацистско-бандеровскому режиму, который захватил власть в Киеве и издевается над братским украинским народом.

Ну, а что касается букв, мне кажется, были учения (это моя версия) в Белоруссии, был Запад и Восток, буквы, скорее, это и означают.

- Ну, коль уж мы заговорили о Западе...

- Запад сегодня, - под руководством и патронажем США. Как же эти натовцы оборзели!

Я никогда не думал, что Европа, где прополыхали две мировые войны, будет так откровенно, нагло и цинично поддерживать нацистов и бандеровцев, этих насильников, в общем, людей, которые потеряли всякий нормальный облик, которые не в состоянии даже оценить обстановку и сохранить своих людей. Посмотрите, что они творят в Мариуполе, в целом на Донбассе. Ну, это просто безумие какое-то.

Ну, а Запад, он всегда агрессивно относился к России, русскому миру.

Но Маша Прусакова должна была подчеркнуть, что сейчас на Украине мы решаем три главные задачи.

Во-первых, мы должны сохранить русский мир и нашу историческую дружбу. А без освобождения от нацизма и демилитаризации Украины это - невозможно.

Во-вторых, мы должны всё сделать для того, чтобы мир не был однополярным. А американцы пытаются сейчас сломать всех и снова подчинить себе, даже Европу не щадят. И уже объявили врагом номер один Китай и его Компартию.

Ну, и третья задача. Надо избавиться от этого нашествия чубайсятины, этой мерзости, воровства и грязи.

Я выступал недавно в Думе и сказал: разве можно с пятой колонной что-то сделать? Пять вице-премьеров сбежало за кордон…

- Это кто же? Можете перечислить их (кроме Чубайса)?

- Там целая группа. Я тебе прямо скажу, это было настолько неожиданно, что сейчас сидят и упражняются. Илья Клебанов был такой, он, оказывается, оборонкой у нас занимался. Дворкович. Чубайс тот же самый был.

Там надо посмотреть весь список. Я был просто поражен.

Там и Ларионов, кто был главным советником по экономике. Люди, которые возглавляли ключевые министерства, ведомства и направления, которые знают государственные секреты, оказались там, в лапах этих ЦРУшников. Это вообще недопустимо. Надо капитальную чистку проводить.

- Как будем отмечать день рождения Владимира Ильича Ленина? Мы вчера тоже об этом говорили.

- Завтра у нас будет большая манифестация, несколько тысяч человек, пионеры, комсомольцы, Юнармия, наши «зарничники», творческие организации, Союз офицеров, женское движение, комсомол, пионерия, все - дружно.

Ленин спас нашу государственность, новые формы возродил, когда труд, дружба и справедливость были во главе.

Ленин предложил 3 гениальных плана истерзанной, разодранной и убитой в Первой мировой войне империи.

Первый план, связанный с построением советской власти. Второй – Новая Экономическая Политика. И третий – великий план ГОЭЛРО - электрификация всей страны.

А Сталин реализовал еще три программы. Это индустриализация, коллективизация, культурная революция, что обеспечило нам победу и талантливых командиров дало.

А потом еще две программы – ракетно-ядерный паритет и прорыв в космос.

Вот учиться чему надо.

Так что, я вас поздравляю с наступающим днем рождения Ленина, Первомаем и нашей великой Победой.

- С наступающими праздниками вас, товарищ Генеральный секретарь! Ура!

- Ура!

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