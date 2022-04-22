Шепелев раскритиковал друзей своего сына Платона: «Присосались как пиявки»

Сыну Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева Платону исполнилось 9 лет. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА и соцсети.

Сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева Платон недавно отметил день рождения: мальчику исполнилось 9 лет. Телеведущий организовал для наследника большой праздник, но что-то пошло не так. В соцсетях Дмитрий гневно высказался о приятелях Платона, которые были приглашены на именины. 39-летний отец не сдерживался в выражениях и сравнил друзей сына с пиявками.

На закрытую вечеринку отец виновника торжества позвал только близких и друзей Платона. Дмитрий опубликовал в соцсети видео с воздушными шарами и рассказал, что ему в этот день запомнилось больше всего.

- Праздновали день рождения старшего сына. Большой получился праздник, очень яркий, гостей много. Удивило только одно. Когда дети прочухали, что у них с собой есть мобильные телефоны, им сразу стало не очень интересно следить за праздником. Гораздо интереснее было пилить селфи и прочее. Влипли. Присосались к экранам как пиявки. Думаю, может быть, в следующем году просто разослать гостям видео с вечеринки?! Реально, всем будет проще, - высказался Дмитрий.

Телеведущий воспитывает еще одного сына Тихона. Мальчик появился на свет в прошлом году. Малыша родила 39-летняя возлюбленная Шепелева Екатерина Тулупова. Дмитрий и Екатерина познакомились в 2016 году, их дети ходили вместе в детский сад и подружились. У Тулуповой есть дочь Лада от первого мужа – состоятельного столичного бизнесмена.

Платон Шепелев, как и мама, увлекается музыкой. Фото: соцсети.

С днем рождения Платона Шепелева поздравили и его родственники по маме. Семья Жанны Фриске по-прежнему не имеет возможности общаться с мальчиком и наблюдает за ним только через соцсети. В день рождения внука отец певицы Владимир Фриске опубликовал на своей странице трогательное поздравление для Платона. Дедушка напомнил внуку, что родные мамы любят его и никогда не забывают о нем.

Отец Жанны также призвал мальчика не верить тому, что говорит его отец Дмитрий Шепелев. Известно, что телеведущий ненавидит семью покойной жены, и потому не дает сыну встречаться с бабушкой и дедушкой.

- Наш милый мальчик, с днем рождения! Здоровья тебе, наш родной! Хочется, чтобы ты во всем был похож на маму. Я верю, что ты повзрослеешь - и мы с тобой увидимся. Мы тебе все покажем, расскажем. Ты поймешь, что мы тебя никогда не забывали. Здесь твой дом и твои корни. Не верь тому, что говорит твой отец и его родственники. Он украл у нас тебя и твою маму. Ты когда-нибудь все это узнаешь и сам решишь, где правда, а где ложь. Мы верим в это. Солнце и тепла в твое маленькое сердечко. Мамочка родила тебя в великий святой праздник — Благовещение. Ты будешь счастлив, так хотела мама, так хотим мы. С днем рождения, наш милый и любимый ангелочек! – написал Владимир Фриске.

С 9-летием племянника поздравила и тетя Платона Наталья Фриске. Сестра певицы также напомнила ему о том, что близкие любят его и надеются на встречу с ним. К этому поздравлению присоединилась и крестная мама Платона – близкая подруга Жанны Ольга Орлова.