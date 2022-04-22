Моргенштрен вышел в эфир в неадекватном состоянии и попросил найти ему хороший реабилитационный центр

Моргенштрен. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Моргенштерн после объявления о разводе со своей возлюбленной Диларой Зинатуллиной, похоже, пристрастился к алкоголю. Музыкант начал выходить в эфир в соцсетях в неадекватном состоянии. Алишер снимает видео, в которых он закатывает глаза и говорит странные вещи. Более того, на днях рэпер опубликовал фотографию спиртных напитков и непонятных таблеток. При этом артист попросил подписчиков поделиться с ним координатами «хороших рехабов».

Ранее музыкант рассказывал, что страдает от психологических проблем.

- Можно просто посмотреть на меня… Я все сбрил на лице, все оторвал, ничего нет. Мы живем лучшую жизнь, несмотря ни на что! Некоторые подумают, что я под чем-то, но это не так. У меня такое состояние уже долгое время. Это паника, – говорил Моргенштерн месяц назад.

Возможно, состояние артиста усугубило расставание с женой. Фото: соцсети.

Возможно, состояние артиста усугубило расставание с женой. Слухи о разрыве пары появились в начале апреля. А затем эту новость подтвердила и сама Дилара. В декабре Моргенштерн и и его супруга уехали в Дубай. 24-летний рэпер объявил, что навсегда покинул Россию и собирается обосноваться за границей. На днях Дилара опубликовала видео, в котором подтвердила развод. Она была замужем за артистом всего семь месяцев.

- Мы приняли решение, что эту историю пора заканчивать. Мы не сошлись характерами и поняли, что больше не можем находиться в таких тесных и доверительных отношениях. Именно после свадьбы наши отношения дали трещину, мы повязли в рутине быта и повседневности. Все, что мы делали — ели, спали, играли на компьютере. Поначалу это было прикольно и даже мило, но потом повлекло за собой апатию, раздражительность, а вылезти из этого мы не смогли, - сообщила 22-летняя Зинатуллина.

По словам жены Моргенштерна, отъезд ха границу только ухудшил их отношения.

- Очень плохо на всю ситуацию повлиял вынужденный переезд за границу. Это должно было нас сплотить, но получилось только хуже, - сообщила Дилара.

Девушка призналась, что ее муж не выдержал испытание славой. Когда-то она влюбилась в простого парня, еще никому не известного. Но он прославился и сильно изменился.

- Я влюбилась в Алишера и хотела выйти замуж за него, но в итоге вышла замуж за Моргенштерна, - заявила она.

Сейчас, как сообщил Telegram-канал «Можем объяснить», рэпер прошел процедуру репатриации и получил израильское гражданство. Исполнитель утверждает, что у него есть еврейские корни со стороны матери.