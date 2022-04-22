Ирландец за год подал более 12 тысяч жалоб на аэропорт Дублина

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Управление аэропорта Дублина (DAA) за прошлый год получило от одного адресата 12272 претензии на шум. Согласно подсчетам, жалобы от этого человека составляют подавляющее большинство писем подобного рода, поступающих в администрацию воздушной гавани.

Несложно посчитать, что в среднем в течение всего прошлого года жалобщик ежедневно направлял в Управление более 33 претензий.

В свою очередь в аэропорту объясняют, что не могут просто отмахнуться от подобных писем – каждое из них нужно рассмотреть и по возможности ответить, поскольку обратная связь от администрации напрямую влияет на рейтинг аэропорта и отношение к нему путешественников.

Согласно статистике, до появления этого жалобщика DAA в среднем получало около 1500 претензий в год.

А теперь вот статистика не радует: если в 2020 мужчина, чье имя не раскрывается, написал немногим более 6200 обращений, в прошлом – 12272, то только за три месяца этого года он уже настрочил почти 5280 писем, то есть около 59 обращений в день.

Чего добивается любитель жалоб – неизвестно, но пока в Управлении не знают, что со всем этим делать. В то же время, администрация аэропорта признает, что самолеты действительно производят шум, и с этим тоже ничего нельзя поделать.