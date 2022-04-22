Американец отсудил у компании почти полмиллиона долларов за праздник, которого не хотел

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Суд в США обязал компанию выплатить $450 тысяч сотруднику, в честь которого был устроен праздник по случаю его дня рождения. Непосредственно перед этим мужчина просил его не поздравлять, но руководство компании его мольбам не вняло.

Накануне своего дня рождения сотрудник американской компании Gravity Diagnostics Кевин Берлинг подошел к своему руководству и попросил не устраивать в его праздник вечеринку. Поскольку в офисе было принято поздравлять работников, начальство просьбу проигнорировало и в назначенный час все сослуживцы Берлинга собрались, чтобы чествовать именинника.

К всеобщему удивлению мужчина вскочил и выбежал из офиса, а позже написал своему руководству гневное письмо, объяснив свое поведение тем, что подобные мероприятия вызывают у него приступы паники.

На следующий день Берлинга вызвали на ковер и объяснили, что вести себя подобно капризной девочке и портить настроение коллегам – не лучшая линия поведения. Все закончилось очередной панической атакой и повторным бегством мужчины.

Спустя два дня Берлинга уволили, а через некоторое время он обратился в суд. Его адвокаты, в частности, заявили, что порядка 20% граждан США подвержены приступам паники и работодатели обязаны были это учитывать.

Суд с их доводами согласился и обязал компанию выплатить $300 тысяч компенсации в пользу Берлинга, а также $150 тысяч недополученной заработной платы. В то же время в самой Gravity Diagnostics уверены, что это именно сотрудник испортил всем настроение и намерены обжаловать решение суда.

Увольнение Берлинга руководство компании объяснило заботой о безопасности своих сотрудников.

– В наши дни, когда на рабочих местах умножились случаи насилия, это судебное решение является опасным прецедентом для работодателей, и более того, для сотрудников, – заявили в Gravity Diagnostics.

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