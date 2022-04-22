В Израиле заявили о взрывоопасной ситуации в городах страны

Палестинские подростки кидают камни в израильских солдат неподалеку от мечети Аль Акса, Иерусалим. Фото: REUTERS

По подсчетам израильских правоохранителей, за последнее время в разных местах страны было задержано более 55 арабов, которые принимали участие в массовых беспорядках и участвовали в столкновениях с силовиками. Власти не исключают варианта нового обострения событий вокруг Храмовой горы в Иерусалиме.

Согласно оценкам полиции, существует довольно высокая вероятность того, что арабы, живущие в Израиле, готовы подключиться к широкомасштабным антиизраильским выступлениям, что может привести к волне насилия в стране.

К этому же выводу представителей власти Израиля приводят и многочисленные высказывания в соцсетях на арабском языке, носящих откровенно подстрекательский характер.

– Ситуация взрывоопасна, очень многое зависит от того, что происходит в мечети Аль-Акса. Я считаю, что на время Рамадана нужно снизить активность израильской полиции. Аль-Акса для нас - священное место. Если я вижу, что кто-то оскверняет святость этого места, меня это крайне беспокоит и дает мне право на определенную реакцию, демонстрацию или что-то в этом роде. - заявил мэр бедуинского города Рахат Фаиз Абу-Схибан.

Аль-Акса – мечеть, расположенная на Храмовой горе в Иерусалиме, которая в исламе считается третьей по значению святыней после мечетей в Мекке и Медине. В последние дни в Иерусалиме – неспокойная обстановка из-за массовых протестов арабского населения, вызванных появлением на Храмовой горе евреев.

На данный момент полиция Иерусалима и подразделения пограничной стражи (МАГАВ) находятся в состоянии повышенной готовности и несут службу в усиленном режиме.

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