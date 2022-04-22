Трамп заявил, что мир еще никогда не был в такой опасности

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

По мнению 45-го президента США Дональда Трампа, мир еще никогда не находился на в такой близости от катастрофы, как сегодня. Об этом бывший глава Белого дома заявил во время выступления на Heritage Foundation.

– Самый опасный период в истории нашей страны. Прямо сейчас, по моему мнению, самый опасный период в истории нашей страны. Никогда раньше наш мир не был в такой опасности, – сказал Трамп.

Экс-президент США убежден, что современные политики перестали осознавать мощь оружия, находящегося у них в руках, включая ядерное. По мнению Трампа, раньше об этом даже не говорили, понимая всю катастрофичность возможного применения ядерных вооружений для всех живущих на планете.

Впрочем, бывший лидер Соединенных Штатов как всегда немного лукавит – мир уже не раз стоял на пороге ядерной катастрофы. С другой же стороны явные промашки администрации Байден в ситуации с Украиной – отличная возможность для Трампа заработать дополнительные очки в предстоящей президентской гонке.

Ранее политик заявил, что НАТО провалило миссию по предотвращению конфликта на Украине и призвал стороны решить существующие проблемы за столом переговоров, сказав, что существующая ситуация не должна была возникнуть вообще, но выход из нее все еще есть.

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