В детской больнице Херсона нашли множество диверсантов

В этой детской больнице Херсона обнаружили ценный архив СБУ. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Украинские военные отличаются интересной хитростью: прячутся по детским садам, школам, больницам, надеясь - противнику в голову не придет заподозрить, что в этаких мирных учреждениях могут быть огневые минометные точки, склады с оружием, снайперские гнезда. Но наша разведка эту, с позволения сказать, военную хитрость быстро раскусила. Оттого так много в украинской и западной прессе истерики по поводу разрушенных школ, больниц. Только их пресса не уточняет, что стрельба велась не по детям в школах и детсадах, а по воякам, вытеснившим детей из зданий.

Но особенной тонкой хитростью в городе Херсоне отличилась СБУ (служба безопасности Украины). Удирая от стремительно наступающей нашей армии, эта служба должна была спрятать куда-то очень ценный бумажный архив с данными всех своих сотрудников и оставшихся на Херсонщине диверсантов. Хотя непонятно, зачем в компьютерном веке хранить материалы в бумажных папках?

И вот эти украинские бойцы «невидимого фронта» не придумали ничего более оригинального, как спрятать свой архив в… областной детской больнице Херсона. Эта больница, кстати сказать, нам известна тем, что некоторые врачи, здесь работавшие, бросив больных детей, удрали на радостях в Западную Европу, пользуясь статусом беженцев - о чем мы уже сообщали нашим читателям

Но теперь другая история. Эсбэушники явно решили, что россиянам в голову не придет искать документы в детской больнице. Тем более, что их прятали, удалив персонал из здания. И никто из врачей, медсестер не знал, что в больнице делали херсонские силовики.

Но когда попало на крючок херсонское подполье, и потенциальные диверсанты стали «колоться», стал нам известен и этот факт с припрятанными досье. Как заявили наши военные: «Особый интерес вызвали данные на сотрудников спецподразделения областного отдела центра специальных операций «Альфа». Сейчас бойцы этого подразделения используются для оперативного руководства законспирированными группами и непосредственно для подготовки диверсий на неподконтрольных Киеву территориях».

Благодаря сему теперь на Херсонщине проходят довольно успешные операции по поимке замаскировавшихся злодеи, которые легко выдают и схроны с оружием, и разные там военные тайны.

Как мы уже сообщали, только за последние дни в Херсоне и пригородах пойманные и добровольно сдавшиеся диверсанты выдали нашим военным несметное количество оружия и боеприпасов.

И, надо думать, на Херсонщине еще обнаружатся подобные удивительные сюрпризы.

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