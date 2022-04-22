Как сейчас выглядит «Азовсталь» и город вокруг: Фоторепортаж из Мариуполя

Молодые мариупольцы - Александр и Виктория. Фамилии пока у них разные, но намерения у пары самые серьёзные. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Только сейчас я впервые увидел «Азовсталь» со стороны реки. Отличный вид открывается с высокого берега на сталелитейный завод с его многочисленными зданиями цехов и высокими трубами. Классический снимок для буклета!

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но трубы сейчас не дымят. Зато весь завод в дыму. К нему ведёт широкий мост через речку. Расстояние - несколько сот метров. В центре, поперёк моста, перекрывая движение, стоит два КАМАЗа. Дорога заперта и на машине не проехать. Об этом говорит и стоящая в самом начале моста разбитая легковушка. Днём здесь грохотала жуткая канонада. Мощные крупнокалиберные взрывы дополнялись очередями из 30-миллиметровых пушек и пулемётными очередями. Дополняли этот звуковой набор одиночные выстрелы из снайперских винтовок.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Низкая облачность не позволяла нашей авиации наносить бомбовые точечные удары по заводу.

Улица Торговая идёт параллельно «Азовстали», вдоль реки по нашему берегу. Удивительно, но многие частные небольшие дома совсем не пострадали. Целы даже шиферные крыши.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но есть и исключения. Изредка вместо домов - только огромные воронки.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По улице, несмотря на грохот стрельбы, гуляют жители с колясками и детьми. Старушка подметает ведущий к «Азовстали» проход между домами.

Женщина в пляжных шортах собирает в коляску, на дрова, щепу от деревянного разрушенного дома. Ирина Кривоуз живёт здесь одна с собакой.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Особенно по ночам страшно. Не могу заснуть. Так сильно бахает! — жалуется она.

Черно-рыжий кот-красавчик Рыжик сидит на заборе и совсем не реагирует на сильные взрывы.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На улице Торговая, среди прочих, есть два магазина по продаже памятников. Захожу в один из них. Кроме разбитых стёкол, магазин, с его богатым ассортиментом, не пострадал. А рядом автозаправка - вся в хлам! Покупателей, пока идёт стрельба, еще нет. Но товар, конечно же, быстро разойдется.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После видов на «Азовсталь», решил пройтись по городу.

Прохожу мимо драмтеатра. Вокруг него много спасателей. Они разбирают завалы. На расчистке работают и экскаваторы. Попадаются тела погибших. Работники «Ритуала» с носилками быстро их забирают и грузят в машину.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще необычная картинка. Мужичок подметает улицу, а рядом в автомобильной покрышке стоит рогатая морская мина. Конечно же это элемент декорации перед рестораном. Но корпус мины настоящий и выглядит это сейчас жутковато.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вижу небольшую церковь, а перед ней обгоревший БТР. Шины его сгорели полностью, поэтому он лежит на днище. А рядом, обнявшись, стоят Александр и Виктория. Совсем молодые люди. Фамилии пока у них разные- Дмитрук и Низовая. Но намерения у мариупольцев серьёзные. Жить друг без друга уже не могут. У них ещё всё впереди и пожелаем им удачи.

Мариуполь начинает оживать. Несмотря на дождливую погоду люди выходят из подвалов и радуются весне!

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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