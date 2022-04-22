Что рассказывают сдавшиеся в плен ВСУшники в донбасской больнице

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ДНР в Центральной районной больнице Новоазовска находятся раненные пленные украинские военные. Большинство из них — с тяжелыми ранениями. Они пытались прорваться из Мариуполя. Но у них не получилось. Получив ранения, они сдались в плен. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, несмотря на то, что лишних лекарств и врачей в ДНР нет. Многие нуждаются в сложных операциях, которые здесь им делают.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В соседних палатах лежат раненые солдаты из ДНР, с которыми они сражались. На таких же кроватях, с тем же питанием.

В разговоре пленные рассказывают очень похожие истории. Если верить им, то все, как один, они служили либо на кухне, либо в хозслужбе, или в санчасти и у них не было даже оружия.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Один из раненых на вопрос, как он попал в плен, проговорился:

- Да патроны закончились! — и сразу замолчал, поняв, что сказал лишнее.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Раненые находятся под охраной. Дальнейшая судьба их еще будет решаться.

По всей видимости, их обменяют на ДНРовцев, попавших в плен.

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