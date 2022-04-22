ФСБ поймала украинского диверсанта на «Таврии» с 8 кило взрывчатки

Сотрудники ФСБ России в ходе проведения специальной военной операции до демилитаризации и денацификации Украины на подконтрольной Вооруженным Силам России территории пресечена деятельность украинской диверсионно-террористической группы.

- По заданию сотрудников Службы безопасности Украины диверсанты готовили теракт в отношении российского гуманитарного конвоя и военнослужащих России с использованием заминированного автомобиля, - сообщили в ФСБ России.

Для нападения на гуманитарную колонну диверсанты снарядили передний бампер ЗАЗ-1102 «Таврия» 8 килограммами пластита. Машину они собирались использовать в качестве бомбы. Собирались припарковать «бомбу» рядом местом, где раздают гуманитарную помощь мирным жителям

- Взрывчатка в автомобиле для поражения техники на дистанции в 5 метров, - заявил один из террористов.

Подготовились задержанные к последующим диверсиям серьезно.

Из оборудованных диверсантами тайников изъято: два ПЗРК «Игла» с пусковыми устройствами, 3 гранатомета «РПГИ8», пулемет «ПКМ», автомат «АКМ», пистолет «ПМ», 127 ручных гранат («Ф-1», «РГД-5», «РГН»), 18 противопехотных и магнитных мин («МОН-200», «МОН-50», «ОЗМ-72», «МПМ», «КЗУ»), противотанковая мина с дистанционным взрывателем, 8 кг пластида, СВУ, 42 взрывателя и детонатора («КД», «ЭД», «МУВ»), свыше 5 тыс. патронов, подрывная машинка «ПМ-4», радиостанции, приборы ночного видения.

В отношении задержанных членов членов террористической группы возбуждено уголовное дело по ч. 1ст. 30, ч.1 ст. 361 («Приготовление к акту международного терроризма») УК РФ.

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